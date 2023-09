Kreisoberliga Westthüringen: Mosbacher SV bejubelt klaren Derbysieg

In der Schlussphase sicherten die Mosbacher den 3:0-Erfolg in Wutha-Farnroda

Bischofroda. Der MSV hat einen Lauf und ließ sich auch vom Nachbarschaftsrivalen nicht stoppen. Indes hatten sich Iftas Fußballer den Freitag-Spieltag anders vorgestellt.

Zu Beginn des Doppelspieltags in der Fußball-Kreisoberliga Westthüringen gab es einen Wechsel an der Tabellenspitze. Während der bisherige Primus SG Ifta erstmals Federn ließ und in Bischofroda überraschend hoch mit 0:4 unterlag, schob sich Westring Gotha durch ein 6:1-Schützenfest bei Aufsteiger Ohratal II auf Platz eins. Die Gothaer sind damit die einzige noch verlustpunktfreie Elf der Staffel. Mann des Abends in Ohrdruf war einmal mehr Torjäger Catalin-Viorel Zlataru, der dreimal zuschlug. Ebenfalls ein Dreierpack schnürte Bischofrodas Jonas Schlittig, nachdem die Iftaer durch ein Eigentor in Rückstand geraten waren.

In Wutha-Farnroda sahen 350 Zuschauer lange Zeit ein fades und niveauarmes Ortsderby, ehe der Gast den längeren Atem bewies und mit dem klaren 3:0 seinen vierten Sieg hintereinander feierte. Kevin Spittel traf zum 0:1 (76.). Nur vier Minuten später erhöhte Julian Bindel (80.), ehe Spittel mit einem technischen Kabinettstückchen das 0:3 (90./Kopfball Mike Zimmermann) sehenswert vorbereitete.

Kurz vor dem ersten Saisonsieg stand die SG Hötzelsroda, doch in der Nachspielzeit verspielte man gegen den FC Eisenach noch ein 2:0. Lucas Maschauers später Doppelschlag zum 2:2 schockte die Randeisenacher.

Außerdem spielten:

Schweina II – Gerstungen 1:2, Sundhausen – Wacker Gotha II 1:1, Dermbach – Borsch II 1:2, Unterbreizbach – Vacha 1:3.