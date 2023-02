Kreisoberligist Westring Gotha verpatzt Start aus der Winterpause

Gotha. Im Nachholspiel verloren die Gastgeber mit 1:3. Großen Anteil am Gästesieg hatten ein starker Torhüter und ein treffsicherer Routinier.

In der Kreisoberliga Westthüringen verpatzte Westring Gotha den Start ins Jahr 2023. Gegen die favorisierte SG Gospenroda, die noch mit dem Staffelsieg liebäugelt, verlor die Elf von Trainer Karen Danielyan das Hinrunden-Nachholspiel auf eigenem Platz mit 1:3 (1:1).

Die ersten Minuten der Partie sahen die Gäste im Vorteil. Sie investierten mehr ins Spiel, störten früher und spielten sich Chancen heraus, die allesamt ungenutzt blieben. So langsam fanden aber auch die Kicker von Westring in die Begegnung. Ein munteres Spiel entwickelte sich mit Chancen auf beiden Seiten. Entweder wurden diese von den Verteidigern entschärft oder landeten über und neben dem Tor. In der 32. Minute klingelte es dann doch im Kasten von Westring. Routinier Markus Hohmann bezwang den Schlussmann der Gastgeber durch einen sehenswerten Heber.

Richard Wiegand erzielt Ausgleich

Die Freude bei den Gästen dauerte nicht lange. Richard Wiegand schnappte sich das Leder kurz nach der Mittellinie, ließ mehrere Gegner stehen und schob eine Minute später den Ball vorbei an Dominik Meister zum Ausgleich. Fortan hatten die Hausherren das Sagen auf dem Platz. Ihre Chancen häuften sich, konnten jedoch in der letzten Konsequenz nicht verwertet werden. Also ging es mit dem Remis in die Pause. Aus der kamen die Gäste als erste zurück, während die Westringspieler auf sich warten ließen. Wer darin ein Zeichen sah, an welchem abzulesen ist, wer heiß aufs Spiel war und wer eher nicht, sah sich schon nach wenigen Minuten bestätigt.

Die Hausherren bekamen keinen Zugriff mehr auf die Partie und versuchten, letztlich über lange Strecken erfolgreich, das Remis zu retten. Mit Glück und Geschick wehren sie die Möglichkeiten ab. Wie aus heiterem Himmel kam dann doch ein Lebenszeichen vom Westring-Sturm. Catlin-Viorel Zlataru schnappte sich den Ball, sprintete in Richtung Tor und zog ab. Der Schuss war gut platziert, doch der Stürmer fand in Keeper Dominik Meister einmal mehr seinen Meister. Der nämlich lenkte das Leder über die Ecke. Der nachfolgende Eckball wurde leichtfertig vergeben, weil Florian Bloß ihn so schwach schoss, dass er beim Gegner landete. Wenig später hatte Zlataru erneut die Führung auf dem Fuß – und scheiterte erneut an Meister. In der 74. Minute kam es wie es kommen musste. Nach wildem Gestochere vorm Tor von Dragos Alin Popa kam Robby Rothe an den Ball und ließ die Gäste jubeln. Torjäger Hohmann erhöhte in der Schlussminute noch auf 3:1.