Laurenz Fehling gehört zu den Besten

Nordhausen. Der Nordhäuser Tischtennisspieler steht bei der Wahl des Landessportbundes Thüringen auf dem Stimmzettel

Auch wenn er in der Kategorie „Behindertensportler“ nominiert ist, ist Laurenz Fehling nicht wegzudenken in den Mannschaften des TTV Hydro Nordhausen. Er hat in der bisherigen Oberligasaison auch bei der ersten Mannschaft an zwei Spieltagen ausgeholfen und spielt sonst in der zweiten Mannschaft überaus erfolgreich. In der 1. Bezirksliga steht er mit seinem Team auf dem ersten Platz und der Aufstieg in die Verbandsliga ist anvisiert.

Laurenz Fehling hat das sogenannte 3M-Syndrom seit seiner Geburt. Das ist ist eine sehr seltene angeborene Skelettdysplasie mit bereits im Mutterleibe einsetzendem Kleinwuchs, mit auffälliger Kopf- und Gesichtsform sowie mit Veränderungen an den Rippen und den Wirbelkörpern. Zudem hatte er eine starke Skoliose, wurde daraufhin an der Wirbelsäule operiert, was zur Versteifung der Brustwirbelsäule führte. Außerdem kann er beide Arme nicht durchstrecken, was ihn aber nie davon abhielt, Sport zu treiben und sehr erfolgreich Tischtennis zu spielen.

Ehrgeiziger Spieler, der für seinen Sport lebt

„Laurenz ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der für seinen Sport lebt. Nicht nur, dass er immer spielt und am liebsten noch mehr spielen würde, gibt er sein Wissen und seine Erfahrungen bereits im Nachwuchs weiter“, lobt Andreas Wenzel, Mitspieler des 20-Jährigen, der in Erfurt lebt und trainiert.

Dass er nun für die Wahl zum Sportler des Jahres nominiert ist, war eine Frage der Zeit und ist aufgrund seiner erreichten sportlichen Leistungen vollkommen logisch. Fehling gewann die Deutschen Jugendmeisterschaften im Para-Tischtennis in Kaltenkirchen und belohnt sich damit verdient für die vielen Mühen der letzten Jahre. Seine direkten Kontrahenten Hauser, Ruderisch und Monden ließ er mit 3:2, 3:0 und 3:1 hinter sich. Neben diesem herausragenden und sportlich sehr anspruchsvollem Titel, wurde er Sieger bei den Handicap Open.

Abstimmen kann man noch bis 11. Dezember unter www.wahl.ball-des-thueringer-sports.de/abstimmung/