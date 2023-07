Sophie Gießmann – hier beim Erfurt-Triathlon, der am 26./27. August wieder im Strandbad Stotternheim stattfindet – greift nach überstandener Verletzung wieder an.

LTV Erfurt will bei Finals in Düsseldorf auftrumpfen

Erfurt. Erfurter Triathleten starten bei Mixed-Relay-Wettkampf. Weitere Wettkämpfe warten am Wochenende.

Bei den Finals an diesem Wochenende in Düsseldorf ist auch eine Erfurter Mannschaft dabei. Der LTV Erfurt hat sich für die Mixed-Relay-Meisterschaft im Triathlon qualifiziert. Sophie Gießmann und Emily Köpper starten gemeinsam am Freitagnachmittag mit Sascha Petermann und Tim Kubik vom im Super-Sprint-Format (250 m Schwimmen, 6,4 km Radfahren, 1,5 km Laufen). Jeder Athlet absolviert dabei alle Strecken.

Danach geht es direkt nach Verl weiter, wo am Sonntag das zweite Rennen der 2. Bundesliga stattfindet. Dort will Sophie Gießmann gemeinsam mit Lena Riedel, Kim Julie Wolfram und Judith Hüter erneut aufs Treppchen kommen. Im ersten Rennen belegte das Team in der Besetzung Katja Konschak, Lena Riedel, Sophie Schumann und Emily Köpper einen starken dritten Platz.

Für Sophie Gießmann wird es nach längerer Verletzungspause der Einstand in die Triathlon-Saison. Sie startete bei der Challenge Roth als Schwimmerin in der Staffel mit Steffen Justus und Julian Braun. Sie gewannen die Staffelwertung bei den Mixed- und sogar den Männerteams und waren nur zehn Minuten langsamer als Einzelsieger Magnus Ditlev. Emily Köpper wird im Rahmen der Startgemeinschaft mit Dresden zusätzlich in der 1. Bundesliga in Düsseldorf starten.

Ebenfalls am Sonntag findet das dritte Rennen in der Regionalliga Ost am Werbellinsee mit Maja Gießmann, Anna Feuer, Ricarda Lüllau und Katrin Kaufmann statt. Das zweite Rennen in Leipzig gewann das Thüringer Team.