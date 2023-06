Mannschaft der Freien Turnerschaft Eisenach erturnt Landesliga-Silber

Die Eisenacherinnen (von links) Anna von der Heydt, Josefine Reichstein, Emilia Eckert und Naomi Eckert überzeugtne beim Saisonausklang in Jena.

Erfurt. Zum Ausklang der Liga-Saison boten die Gerätturnerinnen der Wartburgstadt sehenswerte Übungen. Drei Sportlerinnen bekamen sogar die Tageshöchstwerte.

Beim Finalwettkampf der Thüringer Gerätturn-Landesligen erreichte die Mädchenmannschaft der Freien Turnerschaft Eisenach in Jena punktgleich mit dem MTV Erfurt II den geteilten ersten Platz in der 2. Landesliga.

Die von Bianca Urban und Kerstin Reichstein trainierten Eisenacherinnen schafften drei von vier Tageshöchstwertungen. Anna von der Heydt erturnte ausdrucksstark am Balken beachtliche 13,00 Punkte. Sie und Josefine Reichstein überzeugten mit Eleganz auch am Boden, wo sie jeweils mit 12,95 Punkten honoriert wurden, während Josefine zudem beim Sprung eine 12,40 erhielt. Auch Naomi Eckert und Emilia Eckert gefielen mit Rhythmusgefühl. Dieser starke Auftritt sicherte dem Eisenacher Team, zu dem auch Lydia Herrmann und Melina Schilling gehören, in der Abschlusstabelle Rang zwei.