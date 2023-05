Mit cleverer Abwehrtaktik ebnet der ThSV Eisenach II den Weg zum Sieg

Eisenach. Mannschaft schlägt Individualisten, lautete das Fazit nach dem Heimerfolg der Eisenacher Zweiten. Anteil am Doppelpunktgewinn hatte auch Zweitligacoach Kaufmann.

„Wie vorausgesagt, nicht das Team mit den besseren Individualisten, sondern die bessere Mannschaft hat gewonnen“, erklärte Qendrim Alaj, Spielertrainer, Kapitän und Regisseur des ThSV Eisenach II, nach dem 39:36 (21:17)-Erfolg über die SG Suhl/Goldlauter.

Nachdem er das Ruder vom sich urplötzlich gen HBV Jena verabschiedenden Daniel Hellwig übernommen hat, eroberte der ThSV Eisenach II 20:4 Punkte. „Wir sind nach Tabellenführer Sonneberger HV die beste Mannschaft im Kalenderjahr 2023. Meiner Mannschaft gebühren Respekt, Kompliment und Anerkennung, was sie in den letzten vier Monaten geleistet hat“, fügte Qendrim Alaj hinzu, der mit neun Treffern erfolgreichster Werfer für seine Farben war.

Suhl Trainer Ronny Wiegand stapfte nach der Partie kommentarlos vom Parkett der Werner-Aßmann-Halle; wohl verärgert über die Referees, sicherlich auch verärgert über die eigene Mannschaft.

Einen Anteil am Erfolg hatte auch Eisenachs Zweitliga-Coach Misha Kaufmann, der der Zweiten vor zwei Wochen in einer einzigen Trainingseinheit das Funktionieren einer 5:1-Abwehr erklärt hatte. Mit dieser setzte der ThSV II die SG Suhl/Goldlauter zunächst matt. Diese fand bis zur 22. Minute keine Lösungen. Der ThSV Eisenach II führte 20:12! Mit dem 2,04 Meter großen Leonard Tölke als vorgezogene Spitze bremsten die Hausherren die Gäste aus. Der Bielefelder, vor der Saison eher zufällig zum ThSV gestoßen, weil im Wartburgkreis eine Ausbildung beginnend, lachte. „Diese Rolle war für mich neu. Ich muss mich erst mit ihr identifizieren. Dafür, dass es erst das zweite Mal war, hat es ganz gut geklappt“, erklärte der Rückraumspieler, der nach Gegenstößen vier Treffer markierte. Wie er hat das gesamte Team des ThSV Eisenach II sichtbare Freude am gemeinsamen Handball. „Wir sind als Mannschaft außerhalb des Handballparketts deutlich zusammengerückt, auch das ein Schlüssel zum Erfolg“, unterstrich ein aufgekratzter Qendrim Alaj.

Dass es seinem Team insbesondere im zweiten Abschnitt kaum gelang, das Kreisläuferspiel der Gäste zu stoppen, ärgerte ihn schon. Der sich immer wieder am Kreis anbietende Pero Ruzic markierte neun Treffer. Die SG Suhl verkürzte mehrfach bis auf drei Treffer, mehr ließ der ThSV Eisenach II nicht zu. Er setzte den körperlich präsenteren und individuell überlegenen Gästen sein schnelles und kreatives Angriffsspiel gegenüber.

Ein weiteres Erfolgsrezept waren Spielzüge zu Linksaußen Bastian Kemmler, der acht Treffer markierte. Das Torhüterduell sah zudem den 18-jährigen Eisenacher Bastian Freitag als Sieger. Er und Kemmler waren zu Stelle, als die Gäste auf drei Treffer verkürzten (30:27/47.). „In Gefahr geriet unser Sieg nicht“, unterstrich Qendrim Alaj. Nach dem 34:31 machten die eingewechselten Nawid Karimi-Zand, Florian Müller und John Katzwinkel mit ihren Treffern zum 38:32 (57.) den Deckel drauf.

ThSV Eisenach II: Freitag, Büchner; Müller (1), Brenner (4), Urbach (3), Stegner, Kemmler (8), Schlotzhauer (1), Toelke (4), A. Alaj (4), Karimi-Zand (4), Ukaj, Q. Alaj (9/5), Katzwinkel (1).