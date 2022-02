Mit der letzten Kugel entschiedet der KSV Roßleben II das Spiel gegen Apolda

Roßleben. Die zweite Seniorenmannschaft aus Roßleben gewinnt gegen Apolda knapp. Die Erste verliert in Bad Lobenstein. Am Wochenende kommt es zum Spitzenspiel...

Wenn auch wenig los war mit Kegeln am Wochenende, beim KSV Roßleben waren zwei Mannschaften auf den Bahnen unterwegs. Dabei waren die Senioren in der Thüringenliga, Staffel I, beim KSV Bad Lobenstein zu Gast und kamen dort etwas unter die Räder. Beim 1:5 (1955:2022) gab es nichts zu holen.

Die Roßlebener hatten sich einiges ausgemalt und wollten mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz sichern. Aber es kam alles ganz anders. Es wurde die dritte Niederlage, was den Abstand auf die Führenden aus Jena größer werden lässt. Das Kali-Quartett um Kapitän Uwe Lewinski erwischte durch die Bank einen rabenschwarzen Tag. Zu keiner Zeit war man im Spiel und lief ständig einem Rückstand hinterher. Zur Halbzeit stand es 0:2 und 89 Holz Rückstand.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im zweiten Durchgang ging es um Schadensbegrenzung. Auch wenn es etwas besser lief, konnte die deutliche Niederlage nicht abgewendet werden. An diesem Wochenende kommt der SV Carl Zeiss Jena zum Spitzenspiel nach Roßleben, dann muss eine deutlich bessere Leistung abgerufen werden, um gegen die noch immer verlustpunktfreien Gäste bestehen zu können. Roßleben I: Arnold 498, Steinbrecher 472, Lewinski 490, Herzau 495.

Anders präsentierte sich da die zweite Senioren-Mannschaft des KSV. Im Heimkampf in der Landesliga, Staffel II, gegen die TSG Apolda gab es einen 4:2 (2070:2068)-Erfolg. Es war das Spitzenspiel, und es hielt was es versprach – Spannung bis zum Schluss. Beide Mannschaften kennen sich seit Jahren und sind befreundet. Diese Duelle haben daher einen besonderen Reiz. Ein ständig ausgeglichener Spielverlauf sorgte dafür, dass es im letzten Spiel um alles ging. Und so kam es auch. Mit der wirklich letzten Kugel, hier siegte Roßleben II mit 9:7 Holz, gewannen die Gastgeber diesen denkwürdigen Krimi. Roßleben II: Semmling 499, Kuntzsch 500, Schröder 518, Lange 553.