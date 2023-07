Mühlhäuserin ist plötzlich Nummer 3 in Deutschland

Stuttgart. Mühlhäuser Leichtathletin holt sich eine Medaille bei der Deutschen Meisterschaft. Wohin soll sie ihr Weg führen?

Die Mühlhäuserin Charlotte Kroß konnte am Sonntag lange selbst nicht fassen, was ihr gelungen ist: Die Mühlhäuserin wurde in Stuttgart Dritte der Deutschen Meisterschaften der 15-Jährigen im Stabhochsprung. „Ich wollte jeden Sprung mit der größtmöglichen Konzentration angehen und den Wettkampf genießen.“ Erstmals hatte sie elf Kontrahentinnen, in Mitteldeutschland waren es bisher stets maximal eine Handvoll. Von 2,90 Meter über 3,05 und 3,20, was die Einstellung ihrer Bestleistung bedeutete, bis zu 3,30 Meter meisterte sie alle Höhen im ersten Versuch. Das brachte der Schülerin, die bei Horst Klose beim SV 1899 Mühlhausen mit dem Stabhochsprung begonnen hatte, Bronze. Nun wechselt sie ans Sportgymnasium nach Potsdam. Dort hatte sie sich bereits in den letzten Wochen auf die Deutsche Meisterschaft vorbereitet.