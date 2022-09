Nach dem Pokal liegt bei allen Kyffhäuserkreis-Teams Fokus auf Liga

Nicht stolpern wollen die Fußballer vom VfB Artern (in Weiß) am Wochenende in Großengottern.

Kyffhäuserkreis. Alle drei Mannschaften - Bad Frankenhausen, Oberheldrungen und Artern, sind in der Landesklasse am Wochenende auswärts gefordert

Am 4. Spieltag wächst in der Fußball-Landesklasse für Neuling LSG Oberheldrungen langsam der Druck, das erste Match gewinnen zu müssen, um nicht tief im Tabellenkeller zu verharren. Am Sonntag geht es zu Mit-Aufsteiger FC Borntal Erfurt, denen der erste Dreier zuletzt in Gispersleben beim 2:1-Auswärtssieg gelang. „Uns hat der erste Punktgewinn richtig Rückenwind verliehen. Das hat man im Training gemerkt. Die Trainingsbeteiligung ist top“, ist LSG-Coach Steffen Mässing zufrieden mit dem Einsatz seiner Kicker. Da standen taktisches Verhalten der einzelnen Mannschaftsteile und als Team im Fokus des Trainings. „Die Jungs haben die beiden Trainingstermine in der Woche konzentriert durchgezogen und sind heiß auf den ersten Landesklasse-Sieg. Wenn wir unsere Chancen effektiver nutzen, dann ist das ein realistisches Ziel für das Borntal-Match“, so Mässing, der auf den kompletten Kader bauen kann.

Der VfB Artern muss am Sonntag bei der SG Großengottern antreten. Nachdem beide Teams bereits aus dem Landespokal geflogen waren, hatten sie ein spielfreies Wochenende. Während es Großengottern mit ihren sechs verletzten Spielern entgegenkam, findet es Arterns Trainer Patrick Krumbholz nicht optimal, dass „man durch die Spielpause aus dem Rhythmus kommt. Wir fahren als Außenseiter nach Großengottern und wollen dort erstmals gewinnen“, meint der VfB-Coach mit Blick auf die sieglose Statistik (ein Remis, zwei Niederlagen). Den Gegner hat er zweimal beobachtet, zuletzt bei deren 0:2-Derbyniederlage in Mühlhausen. Personell hat Krumbholz alles an Bord.

Der SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen reist am Samstag zu Empor Walschleben und will die ersten Auswärtspunkte einfahren. Zu Hause ist die Mannschaft von Coach Alexander Ludwig noch ohne Punktverlust, auswärts gab es bisher nur eine 0:3-Niederlage bei der SG An der Lache Erfurt. „Wir wollen den Aufwärtstrend trotz der 1:3-Pokalniederlage gegen Verbandsligameister Thüringen Weida fortsetzen und in Walschleben punkten“, bezieht sich Teamleiterin Julia Ritter auf die guten 70 Minuten, als man gegen den Favoriten gut mitgehalten hatte. Danach schwanden die Kräfte bei den Kurstädtern und Weida setzte sich durch. In der Landesklasse will man sich in der Spitzengruppe festsetzen. Die bisherigen sechs Duelle mit Walschleben liegen mehr als sechs Jahre zurück. Jede Mannschaft gewann dreimal. Kurios ist, dass es bislang nur Heimsiege gab, auswärts konnte keiner der beiden Kontrahenten was reißen. Durchbrechen die Blau-Weißen diesen Fakt?