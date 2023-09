Neue Nachwuchs-Titelträger in Mühlhausen gesucht

In der Georgii-Halle in Mühlhausen spielen alle Nachwuchsklassen um Titel.

Mühlhausen. Tischtennis-Kreismeisterschaften: Alle Nachwuchsklassen sind am Sonntag in der Georgii-Halle gefordert.

Dieser Sonntag steht in der Mühlhäuser Georgii-Halle ganz im Zeichen der Tischtennis-Talente: Der SV Blau-Weiß als Ausrichter und Bezirkssportwart Jens Nölker als Turnier-Chef zeichnen sich erneut für die Meisterschaften des Kreisfachverbands Unstrut-Hainich (KFV) verantwortlich.

Dabei erwartet die Mädels und Jungs an acht bis maximal zwölf Tischen ein volles Programm, da an einem Vormittag alle vier Altersklassen (AK) in Einzel und Doppel über die Bühne gebracht werden.

Deshalb ist der Fahrplan dicht: Ab 8.15 Uhr öffnet die Georgii-Halle ihre Pforten, bis 8.30 Uhr muss die Anmeldung bei der Turnierleitung erfolgt sein, damit ab 8.45 Uhr die Auslosungen vorgenommen werden können.

Die AK 11 und 15 sollen 9 Uhr beginnen, die Altersklasse 13 und 19 folgen ab 11 Uhr. „Die Spielberechtigung in einem Verein ist die Bedingung für die Teilnahme. Dahingehend können wir keine Ausnahme machen“, erklärt Bezirkssportwart Jens Nölker. „Für die Mädchen und Jungen aus dem Freizeitbereich folgen in diesem Jahr die Mini-Meisterschaften in einzelnen Ortsentscheiden und später auf Kreisebene“, verrät Jens Nölker. Vereine und Trainer werden gebeten, bis zu diesem Samstag ihre Meldungen per Mail zu versenden. „Wir erwarten große Starterfelder, Nachmeldungen am Turniertag sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich“, erklärt Jens Nölker.

Eine große Delegation wird aus der Nachwuchsabteilung von Tischtennis-Bundesligist Post SV Mühlhausen erwartet. „Nach dem erfolgreichen Abschneiden bei den Thüringer Top-10-Turnieren in Friedrichroda ist nun wieder echte Basisarbeit gefordert. Wir freuen uns auf den Sonntag in der Georgii-Halle und wollen ein breites Feld unserer Talente zu den Bezirksmeisterschaften führen“, sagt Chef-Trainer Schreyer.