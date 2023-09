Neustart in neuer Liga für Nordhausens Volleyballerinnen

Nordhausen. Die Volleyballerinnen des SVC Nordhausen starten in der neuen Saison in der Verbandsliga Nord. Los geht es am Samstag in Jena.

Während die Nordhäuser Volleyballer noch eine Woche auf ihren Startschuss in der Regionalliga Ost warten müssen, bestreiten die SVC-Schmetterlinge am Samstag bereits ihren ersten Spieltag. Die Südharzer Mädels schlagen fortan in der Verbandsliga Nord auf, zum ersten Dreier-Spieltag führt die Reise am Samstag zum SV Schott nach Jena, im zweiten Spiel des Tages stehen sich die Nordhäuserinnen der SG Erfurt electronic II gegenüber.

Zum Auftakt am Samstag ab 11 Uhr reist das Team um Trainer Michal Gryga mit neun Spielerinnen an die Saale. Dabei ist das Team sowohl mit Erfahrung als auch mit jugendlicher Leichtigkeit gespickt, eine Mischung, die in der Vergangenheit häufig erfolgversprechend war. Dabei hat der Coach „jede Position gut besetzt und auch das letzte Trainingsspiel gegen die VG Bleicherode ist positiv verlaufen“, wie Gryga es beschreibt. Somit stehen die Vorzeichen nicht schlecht, dass mit einer entsprechenden Leistung gegen die Gastgeber vom SV Schott Jena die Spielzeit 2023/24 erfolgreich begonnen werden kann.

Da in der Verbandsliga Nord Dreier-Spieltage ausgetragen werden, müssen sich die Mädels wieder daran gewöhnen, auch auswärts zwei Partien zu bestreiten. Somit besteht direkt im Anschluss in der Lobdeburghalle im Spiel gegen die SG Erfurt electronic II die nächste Möglichkeit, Punkte einzusammeln und sich mit einem möglichst optimalen Saisonstart gleich im Vorderfeld der Tabelle einzuordnen.

Am Sonntag beginnt auch für die Jungen der U15 in Erfurt die neue Saison. Sie messen in der Landeshauptstadt ihre Kräfte mit den Teams aus Ebeleben, Gotha, Sonneberg sowie Erfurter VC und SG Erfurt Electronic. Parallel dazu wollen ab 10 Uhr auch die Jüngsten eine gelungene Premiere aufs Parkett in Sonneberg legen – die U12 muss sich im großen Teilnehmerfeld von 25 Mannschaften aus ganz Thüringen behaupten.