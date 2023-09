Nordhäuser Handballer wollen Fehlstart verhindern

Yannick Hund, der in Großschwabhausen zehnmal traf, will zu Hause auch gerne jubeln.

Nordhausen. Im Landesliga-Heimspiel gegen Jena II soll für den Nordhäuser SV der erste Sieg her.

Das zweite Spielwochenende der neuen Saison steht bei den Handballern des Nordhäuser SV vor der Tür. Die Saison geht für den Nordhäuser SV an diesem Wochenende so richtig los. Für den Verein bedeutet dies 23 Begegnungen in acht Altersklassen, davon 15 Heimspiele und 8-mal mal geht es auf Reisen.

Das Hauptspiel findet an diesem Samstag in der Nordhäuser Ballspielhalle statt. Ab 19 Uhr geht es dann für die Männer in der Landesliga gegen den HBV Jena II. Ab 10.30 Uhr soll das erste Spiel stattfinden, voraussichtlich wird das Licht erst gegen 21.30 Uhr ausgemacht.

Am Sonntag geht es schon 10 Uhr los und endet etwa 14.30 Uhr. Es ist der erste Heimspieltag für die Rolandstädter in der noch jungen Spielserie. Es wird sich zeigen, ob die Vorbereitung, mit über 80 Begegnungen – alle Altersklassen zusammengefasst – erfolgreich war. Der NSV hat dabei viel auf den Auswärtseffekt gesetzt und ging somit auf Reisen, um in einen Wettkampf-Rhythmus zu gelangen. Die Ergebnisse waren durchweg vielversprechend. Ob sie im harten Ligaalltag bestätigt werden können, wird sich zeigen.

Bei den Männern kommt es am Samstag zum Duell der Auftaktverlierer. Beide Teams bestritten bereits eine Partie. Nordhausen musste sich bei der favorisierten Fortuna aus Großschwabhausen behaupten. Dies ging 45 Minuten zumindest besser als gedacht. Die Fortuna hatte alle Hände voll zu tun um die Partie im Schlussspurt endgültig unter Kontrolle zu bringen und mit 36:28 zu gewinnen. Für den NSV ein spielerisch vielversprechender Einstieg in eine schwere Saison.

Auch die Gäste an diesem Samstag, der HBV Jena II, war am ersten Spieltag gegen die HSG Saalfeld/Könitz in der Außenseiterrolle, verloren mit 29:41. Die Rolandstädter benötigen neben dem neuen spielerischen Stil vor allem noch Selbstbewusstsein. Gegen Jena II wäre dies eine gute Gelegenheit, sich eine Portion davon zu erspielen. Soll der Auftakt auch nicht gänzlich in die Hose gehen, muss ein Erfolg her.

Zwei Stunden zuvor haben die Mädels der B-Jugend ihre Bühne. In der Regionsoberliga kommt es zum Derby gegen Glückauf Bleicherode, was direkt zum Saisonauftakt für viel Spannung sorgen wird. Um 15.30 Uhr sind die Mädchen der C-Jugend den SV Krauthausen zu Gast. In der Regionsoberliga haben sie leicht die Favoritenrolle inne.

Ab 10 Uhr morgens kämpfen im Oberliga-Turnier der D-Jugend der Nordhäuser SV, Saalfeld/Könitz, SV Wutha-Farnroda und Concordia Reudnitz um den Gesamtsieg.