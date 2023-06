Nordhäuser mit Klasseleistung bei Schlosstriathlon

Moritzburg. Dennis Morgenstern wird Dritter auf der Langdistanz und hat den Ironman in Barcelona im Blick.

Drei Tage nach dem Wettkampf geht es ihm schon wieder gut. So ein Triathlon kann an einem sämtliche Kraft rauben. Nach neun Stunden, 14 Minuten und 37 Sekunden kam Dennis Morgenstern völlig überwältig und überglücklich beim 21. Schlosstriathlon in Moritzburg ins Ziel und wurde damit starker Dritter in der Gesamtwertung und Sieger seiner Altersklasse (AK 35).

Der Nordhäuser, der für das Orthim-Team an den Start geht, absolvierte die Langdistanz (Barockman), indem er 3,8 km schwamm, 173 km auf dem Fahrrad fuhr und einen Marathon lief. Vor allem mit der Radzeit machte Morgenstern Zeit gut. Hier hatte er mit nur 14 Sekunden Rückstand die zweitschnellste Zeit hingelegt. Beim Schwimmen und Laufen musste er dagegen Gesamtsieger Marc Werner und Eddy Lamers als Zweiten ziehen lassen.

„Über Platz drei bin ich sehr glücklich. Das Rennen war hinten raus etwas hart, da es zum einen sehr wellig und zum anderen doch sehr warm war. Ich musste mich gut verpflegen, viel trinken und den Körper vor allem von oben kühlen. Gerechnet habe ich mit solch einem Erfolg nicht, man hofft immer. Ich würde auch gerne noch mal hier starten“, so Morgenstern nach ein paar Tagen der Erholung. Dieses Jahr startet er noch bei der Hölle von Q (Quedlingburg) und dem Iron Man in Barcelona im Oktober.