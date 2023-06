Nordhäuser Mukolauf wieder ein voller Erfolg

Nordhausen. Beim diesjährigen Mukolauf in Nordhausen kamen bisher 3300 Euro an Spenden zusammen. Der Veranstalter war zunächst skeptisch und dann überglücklich.

Wieder einmal war es ein voller Erfolg. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass viele Menschen helfen wollen. Beim achten Nordhäuser Mukolauf, nach vier Jahren wieder in Präsenz, sind die Organisatoren um Roy Hildebrandt sehr zufrieden. Zwar waren es in diesem Jahr ein paar weniger Teilnehmer, dafür aber kratzte die Spendensumme an der Rekordmarke. 95 Teilnehmer, dazu 25 Bambinis und 20 Schüler (7-12 Jahre) ließen es sich nicht nehmen, für den guten Zweck zu laufen. Zudem gab es zehn virtuelle Teilnehmer. Die Spendensumme ist mit 3300 Euro ein Topwert und damit nur 21,11 Euro weniger als der Rekord aus dem Jahr 2021.

„Ich denke mal, der wird sicher noch übertroffen werden, wenn die letzten Spenden in dieser Woche reinkommen“, freut sich Roy Hildebrandt. Damit wurden knapp über 18.000 Euro in den acht Jahren erlaufen.

LV Altstadt ’98 als neuer Helferverein dabei

Im Fokus standen der Spaß und die Freude am Teilnehmen. Einige Spitzensportler aus Nordthüringen nahmen trotz enger Terminkalender teil und zeigten ihre Klasse und ihr soziales Engagement. Den Stundenlauf gewann Frank Gatzmeier, der 16,35 Kilometer schaffte. Sebastian Hartmann (15,35 km) und Martin Knape (15,1 km) folgten auf den Plätzen. Bei den Frauen gewann Stephanie Hoyer, die 12,15 km in einer Stunde absolvierte.

Auch die Kleinsten gaben alles, hatten jede Menge Spaß und taten nebenbei noch etwas Gutes. Foto: Christoph Keil

Den Sieg im Halbstundenlauf sicherten sich Thilo Kühne (8,2 km) und Dagmar Mansel (5,62 km). Beim Staffellauf gewann die Familie Rieger, die 7,85 km durchhielt. Schirmherr Wolfgang Aldag (MdL Sachsen-Anhalt) lief beim Stundenlauf mit und absolvierte 12,2 km. Eine mehr als ordentliche Leistung.

Die Aufregung und Anspannung beim Organisationsteam um die beiden Gründer Uwe Toischer und Nadine Hartung war sichtlich zu spüren. Nach vier Jahren Pause – der letzte Lauf auf dem Hohekreuzsportplatz fand 2019 statt – wussten alle Verantwortlichen nicht so recht, ob der Lauf wieder seinen Platz im engen Laufkalender finden würde. Aber die Aufregung oder Sorge waren umsonst, denn die Veranstaltung fand regen Anklang und hat sich in Nordhausen und Umgebung mittlerweile fest in den Terminkalender verankert. Neu im Boot war der LV Altstadt ’98 Nordhausen, der sich vor allem um die bürokratischen Dinge kümmerte sowie mit Manpower vor Ort unterstützte. Pünktlich um 13 Uhr strömten die ersten Teilnehmer zur Anmeldung. Es wurde mit zunehmender Zeit immer wuseliger, und pünktlich um 14 Uhr gab Wolfgang Aldag den ersten Startschuss für den Halbstundenlauf.

Aldag, Gründungsmitglied des Fördervereins des Uniklinikums Halle, war erstmals beim Lauf dabei und begeistert von der großartigen familiären Atmosphäre sowie dem Engagement der zahlreichen Menschen vor Ort. Er freut sich bereits auf 2024 und möchte gerne wieder dabei sein.

Außerdem hatten die Kleinsten viel Spaß auf der Runde beim Bambinilauf. Die Nachwuchsläufer wurden nach erfolgreicher Runde mit kleinen Präsenten belohnt. Die Schüler liefen schon 15 Minuten. Auch hier stand der Spaß im Vordergrund und alle waren Gewinner.

Eine alte Tradition wurde fortgeführt

Hase Benny ist extra gut 80 km angereist, um wieder auf beiden Strecken seine Runden zu drehen. Trotz der merklich sichtbaren Strapazen hatte er Spaß und wird auch 2024 wieder dabei sein. Als Dank für seine persönliche Aktivität bekam er einen Engagement-Pokal aus den Händen der Vorsitzenden des Fördervereins, Heike Grasse, überreicht. Benny steht mit seinem Einsatz stellvertretend für die vielen ehrenamtlichen Helfer, die diese Veranstaltung ermöglichten.

Einige ortsansässige Firmen zeigten ebenfalls Flagge und unterstützten mit Geld- und Sachspenden sowie Präsentationsständen vor Ort.

„Ich hatte schon Bauchschmerzen und war mir nicht sicher, ob uns der Restart gelingen würde. Wir sehen den Lauf 2023 als Test und werden die Erfahrungswerte für 2024 einbringen und an der einen oder anderen Stelle optimieren. Ein großes Dankeschön an unser Mukolauf-Team, deren Einsatz, die aktiven und passiven Teilnehmer an der Veranstaltung, die Unterstützung aus der Wirtschaft. Mit der vermutlichen Rekordsumme von über 3300 Euro hätten wir nach der schweren Zeit nicht gerechnet. Es zeigt, dass das soziale Engagement in der Bevölkerung vorhanden ist“, so Hildebrandt weiter.

Die Summe wird für den Förderverein des Universitätsklinikums Halle/Saale bereitgestellt, die sich der Mukoviszidose widmet.