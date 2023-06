Nordhäuser Schwimmer buchen nach Herzschlagfinale Ticket für Berlin

Nordhausen/Apolda. In Apolda dreht das Humboldt-Gymnasium im Ausdauerschwimmen den Rückstand in einen Vorsprung und darf nun nach Berlin fahren.

„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, war nicht zu überhören. Nach 2018 und 2019 hatten es die Schwimmer des Humboldt-Gymnasiums aus Nordhausen erneut geschafft. Beim Wettkampf Jugend trainiert für Olympia in Erfurt startete eine achtköpfige Jungenmannschaft in der Wettkampfklasse IV und kämpfte in fünf Wettkämpfen mit dem Goethegymnasium Weimar um die begehrte Fahrkarte.

Im ersten Wettkampf - der 6 x 25 m Freistilstaffel in Brust- und Rückenlage - konnten die Jungs mit einer Zeit von 1:50,70min 7,5 Sekunden Vorsprung herauskraulen. Die Stärke der Weimarer lag aber offensichtlich im Beineschwimmen, denn bei der 6 x 25 m Beinschlagstaffel, wieder in Brust- oder Rückenlage, strampelten sie zehn Sekunden schneller und übernahmen die Führung. In der 4 x 25 m Brust-Staffel konnten die Nordhäuser wieder 2,5 Sekunden gut machen. Das reichte aber noch nicht. 6 x 25 m Koordinationsstaffel. Auch in Brust-Arme und Kraul-Beine in Bauchlage und Rücken-Gleichschlag und Brust-Beine waren die Jungs aus Weimar besser und bauten ihren Vorsprung um weitere sechs Sekunden aus. Aber wie die Mädels schon erfahren durften, am Ende entschied es der letzte Wettkampf.

In zehn Minuten waren von den sechs Startern so viele Bahnen wie möglich zu schwimmen. Für jede Bahn gab es eine Gutschrift von einer Sekunde, das Humboldt Gymnasium musste dementsprechend acht Bahnen mehr schwimmen. Während sechs von ihnen mit Tunnelblick die Mission in Angriff nahmen und durchs Wasser der Apoldaer Schwimmhalle preschte, standen Betreuer, Fans aus Worbis und natürlich die anderen beiden Mannschaftskameraden am Beckenrand und feuerten an, was das Zeug hielt. Als der Pfiff ertönte, hatte das Sechstet 132 Bahnen erschwommen und damit 17 Bahnen mehr als der bis dahin stärkere Gegner aus Weimar. Dass die Mannschaft mit der besseren Ausdauer weiterkommt, hat sich einmal mehr bestätigt.

Am Ende des sehr kurzweiligen Tages gewannen Paul Theodor Fischer, Paul Emil Höpfner, Liam Ackermann, John Henry Schaefer, Raphael Konschak, Malte Ulle, Anuk Schanz und Tom Meinberg mit einer Zeit von 16:19,07 Minuten und zehn Sekunden Vorsprung vor dem Goethegymnasium aus Weimar und freuen sich, nun das Humboldt-Gymnasium vom 17. bis 21. September in Berlin vertreten zu dürfen.