Nordhausens Handball fangen gut an, lassen aber stark nach

Mühlhausen. Mit einem 7:0-Lauf lässt Mühlhausens Zweite nichts anbrennen und siegt im Nordderby 34:27.

Die Landesliga-Handballer des Nordhäuser SV (links in Schwarz Lukas Fehling) haben in Mühlhausen 27:34 (11:17) verloren und einmal mehr wenig Zugriff zum Spiel gefunden. Zwar startete der NSV gut ins Spiel, führte nach fünf Minuten 3:1. Dann aber kam ein unerklärlicher Bruch. Ein 7:0-Lauf der Gastgeber, die trotz nur eines Auswechselspielers an den Ketten zerrten, und die Moral der Nordhäuser schien gebrochen. Spätestens beim 15:24 aus NSV-Sicht war nichts mehr zu machen. Es galt, die Niederlage in erträglichem Rahmen zu halten, was aber nur bedingt klappte. Marcel Effenberger-Kiel und auch Torwart Christoph Keil wollten es kaum wahr haben.