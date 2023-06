Nordhausens Handballhalle steht nicht still – das gesamte Wochenende steht im Zeichen des Nachwuchses

Nordhausen. Handball: Der Nordhäuser SV veranstaltet auch in diesem Jahr seinen Return-to-Play-Cup. 39 Mannschaften aus 19 Vereinen und vier Bundesländern sind am Start.

Die Handballsaison ist nun überall vorbei. Aber Ruhe kehrt deshalb noch lange nicht ein, zumindest nicht bei Nordhäuser SV. An diesem und auch kommenden Wochenende wird der Return-to-Play-Cup für viele Nachwuchsmannschaften in den Köpfen schwirren.

39 Mannschaften, 19 Vereine aus vier Bundesländern werden sich an den zwei Wochenenden in Nordhausen quasi die Klinke in die Hand geben bei der vierten Auflage dieses Turnieres, welches während der Coronazeit und der Freude, wieder spielen zu dürfen, entstanden ist und seitdem sich immer größerer Beliebtheit erfreut.

Neben etlichen Mannschaften aus Thüringen werden auch Teams aus Hessen, Sachsen-Anhalt und Sachsen am Start sein und teils weite Anfahrten auf sich nehmen.

An diesem Wochenende sind die E- und D-Jugend an der Reihe, wobei es am Samstag in der E zwei Turniere und eines im weiblichen Bereich geben wird. Doch zuvor, am Freitagabend, wird der Dresdner Basistrainer Max Domaschke, der mittlerweile mit den Nordhäusern eine gute Freundschaft pflegt, eine Trainingseinheit mit der E-Jugend geben. „Das werden sich neben unseren Leuten auch mehrere Trainer und Übungsleiter aus anderen Vereinen bei uns ansehen. Hier soll vor allem das Abwehrverhalten trainiert werden, nach dem ball schauen und weniger nach dem Körper“, ist Veit Meier, Nachwuchstrainer in Nordhausen darüber sehr erfreut.

Für die Nordhäuser Nachwuchsmannschaften, die eine sehr erfolgreiche Saison gespielt haben, teils die Meisterschaft holten und über Thüringen hinaus für Aufsehen gesorgt haben, werden die einzelnen Turniere eine Standortbestimmung sein, da sie bereits mit dem jüngeren Jahrgang an den Start gehen werden, der eigentlich erst für die im Herbst beginnende Saison vorgesehen ist. „Das ist eine kleine Herausforderung. Es wird nicht leicht, da sich alle erst einmal einspielen müssen und sie so ein Gefühl bekommen müssen. Für uns war und ist es sehr wichtig, dass Mannschaften aus anderen Bundesländern dabei sind. So können wir immer wieder sehr gute Vergleiche ziehen. Wie weit sind wir? Wo liegen die Schwächen, wo die Stärken? Das sind elementare Dinge, die unseren Nachwuchs weit bringen werden in ihrer Handballkarriere“, so Meier mit der Bedeutung solcher Turniere.

Die Turniere beginnen jeweils schon ab 8:30 Uhr und werden nicht selten bis in den Abend hineingehen. Eine Mammutaufgabe für die Verantwortlichen vom NSV. Neben den eigenen Teams sind der HC Elbflorenz Dresden, LVB Leipzig, Nickelhütte Aue, SC DhfK Leipzig, HSV Dresden, HSC Erfurt, VSG Oberdorla, Thüringer HC, HSG Suhl, USV Halle, TSG Calbe, Quedlinburger SV, Kühnau, Black Hawks Sangerhausen, VfL Wanfried und die TG Rothenburg (Melsungen) an den beiden Wochenende in Nordhausen zu Gast.

Am Sonntag wird die D-Jugend an den Start gehen, was für die Nordhäuser ebenso eine gute Standortbestimmung für die ostdeutschen Meisterschaften sein wird. Gleichzeitig fahren Pascal Eichentopf und Heiko Ahlert mit ihrer B-Jugend zur mitteldeutschen Bestenermittlung nach Magdeburg. Langweilig oder gar ruhig wird es beim Nordhäuser SV so auf keinen Fall. Und nächstes Wochenende geht es dann mit der B-, C und F-Jugend weiter. Dann wird die Halle abermals bestens gefüllt sein.