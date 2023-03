Nun ist auch Eckhard Baier aus Sondershausen ein „Alter Haudegen“

Sondershausen/Pulheim. Eckhard Baier aus Sondershausen sorgt auch in Pulheim bei Köln mit seinem Können für Aufsehen. Ein unvergessliches Erlebnis für den 82-Jährigen

Per Einladung und mit einer gewissen Exklusivität ging es am vergangenen Wochenende nach Pulheim bei Köln. Sondershausens Fechter Eckhard Baier, der für die BSG Stahl Nordhausen an den Start geht, war bei einem Fechtturnier der besonderen Art – das 29. Ritterturnier „Alte Haudegen“. „Na, das wär’s doch. Einmal im Leben ein alter Haudegen sein“, wünschte sich Baier.

Gespannt ging es auf die Reise. Sehr groß war Baiers Freude, als er nach Jahren einen guten Freund wiedertraf, den Ritter zu Emden, der inzwischen schon 88 Lenze zählt. Das hatte für Baier auch was besonderes, denn er war mal nicht der Älteste.

In den Eröffnungsansprachen wurden ganz besondere Ritter begrüßt, angereist aus Belgien, den Niederlanden und Norwegen. Insgesamt waren es 74 aktive, darunter auch etwa 20 Ritterinnen. Die Degenkämpfe verliefen nach gewohnten Regeln, auf fünf Treffer wurde gefochten. Genauigkeit, Disziplin und Fairness wurden sehr groß geschrieben. Nur das Drumherum war ungewohnt anders. Hauptdevise vor Beginn: „Ritter können ihre Kämpfe nur bestehen, wenn sie Deftiges zwischen die Zähne bekommen und ihre Kelche immer gut gefüllt sind.“ So wurde jedem Degenritter ein Kelch (Glas Sekt) gereicht, und es wurde auf gute Kämpfe angestoßen. „Gleichzeitig war es eine willkommene Zusatzerwärmung“, so Baier lachend.

Baiers Kampfgeist während seiner Gefechte war ungebrochen, wollte er doch die Prüfung zum Haudegen bestehen, was ihm natürlich auch gelang. Dennoch scheint das Trefferergebnis von 4:5 – also knappe Niederlage – wohl inzwischen so was wie sein Markenzeichen zu sein. Aber einen Kampf gewann er dann doch, gegen einen Gegner, der sich schon seit Jahren als unbezwungener Haudegen präsentiert.

Insgesamt bestritt Baier zehn Kämpfe und zeigte einmal mehr sein Können mit seinen 82 Jahren. Am Abend war das Rittermahl ein wahrer Gaumenschmaus, begleitet von einer zünftigen Blaskapelle. Bei der anschließenden Siegerehrung erhielten die Siegerin und der Sieger jeweils einen Wanderpokal in Form eines circa einen Meter langen Ritterschwertes.

In Folge wurde dann würdevoll verkündet, dass Anwärter Baier die Aufnahmeprüfung bestanden hat und fortan den Titel „Alter Haudegen“ tragen darf. „Für mich ein unvergessliches Turniererlebnis, das ich nicht mehr missen möchte“, so Baier im Nachgang.