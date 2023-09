Oberbürgermeisterin ehrt Deutsche Meister

Eisenach. Katja Wolf gratuliert dem erfolgreichen Aerobicturn-Trio der Freien Turnerschaft 1990 Eisenach.

Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) würdigte in dieser Woche drei junge Frauen von der Freien Turnerschaft Eisenach (FTE) gemeinsam mit ihrer Trainerin Steffi Schwartze, die bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 2023 im Aerobicturnen in Wolfenbüttel in zwei Disziplinen im „Aero Dance“ gegenüber starker Konkurrenz mit einer akrobatisch, tänzerisch und turnerischen hervorragenden Leistung und einem perfekten Outfit glänzten und gleich zwei Team-Medaillen eroberten.

In der Disziplin „AeroDance 3-5er Team AK12plus“ zündeten Hermine Walda (18), Johanna Förster (19) und Julia Degner (19) zu südamerikanischen Sambaklängen ein wahres Feuerwerk. Die jungen Damen erholten sich mit der Punktzahl 15.750 den Titel „Deutscher Jugendmeister“ und somit die Team-Goldmedaille. Und in der Disziplin „AeroDance 6-12er Team AK15plus“ waren Hermine, Johanna und Julia gemeinsam mit acht weiteren Aerobic-Turnerinnen an der Silbermedaille (15.400 Punkte) für das Aerobic-Turn-Zentrum Ost (mit Sitz in Halle/Sachsen-Anhalt) beteiligt. Die Urkunden, die sie mit ins Rathaus gebracht hatte, sind von Dr. Alfons Hölzl, dem Präsidenten des Deutschen Turner-Bundes, unterzeichnet.