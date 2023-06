Prost! Die Spieler des FSV Ohratal II feiern den Aufstieg in die Kreisoberliga.

Ohratal II gewinnt 5:1 in Leimbach und steigt in die Kreisoberliga auf

Leimbach. Ohrdrufer drehen Hinspielniederlage und sorgen für Freude im Verein.

Dank eines 5:1-Auswärtserfolges im Relegationsrückspiel hat der FSV Ohratal II doch noch den Sprung in die Kreisoberliga Westthüringen geschafft. Die Elf von Trainer René Nußbicker machte so die 0:1-Hinspielniederlage vergessen und gewann in der Summe deutlich.

Der größere Platz in Leimbach kam den Gästen entgegen, die zudem in den richtigen Momenten Wirkungstreffer setzten. Denn nach dem 0:1 durch Jarju (30.) war es Heun, der mit dem Pausenpfiff für die mit einigen Spielern der Ersten verstärkte Reserve traf (45.+2). Direkt nach dem Wechsel legte Reinhold nach (47.) und sorgte für Verdruss bei den Hausherren, die nun mindestens zwei Tore für die Verlängerung gebraucht hätten.

Als Ludewig das 4:0 erzielte (56.), waren die Messen gesungen. Die Hausherren verkürzten zwar durch Routinier Otto (67.), aber Zengerling stellte in der 83. Minute den Abstand wieder her.