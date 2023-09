Ordentlicher Auftritt von Einheit Worbis gegen einen Aufstiegsaspiranten

Worbis. Einheit Worbis muss sich in der Handball-Regionsoberliga dem Favoriten Rhumetal II zum Auftakt geschlagen geben.

Für das erste Spiel der Saison in der Handball-Regionsoberliga erwartete dem SV Einheit Worbis mit der HSG Rhumetal II einen richtigen Brocken in der Ohmberghalle. Die Gäste absolvierten bereits ihre erste Partie, konnten mit einem 40:20-Sieg direkt ihre Ambitionen untermauern – dies erzeugte im Vorfeld einen gewissen Respekt bei der Einheit. Trainer Matthias Wulff stand, wie so oft in der vergangenen Spielzeit, ein maximal ausgelasteter Kader zur Verfügung. Dennoch unterlag der SV Einheit mit 27:36.

Mit Silas Bräunlich gab ein Akteur aus der eigenen Jugend sein Debüt, daneben saßen Thomas Gahrmann, Lucas Reinhardt sowie Tim-Luca Kukuk als Rückkehrer wieder auf der Bank. Mit dem Wissen, technisch unterlegen zu sein, sollte die Begegnung über Kampf, Ehrgeiz und enorme Laufbereitschaft so lange wie möglich ausgeglichen gestaltet werden.

Diese Vorgaben setzte der Gastgeber in den kompletten 60 Minuten um. Einheit kam gut in die Partie, welche im ersten Durchgang ein hohes Tempo auf beiden Seiten aufwies. Nach einem Torerfolg dauerte es nur wenige Sekunden, bis der nächste Angriff über die schnelle Mitte abgeschlossen wurde. Nach und nach ließen sich die Worbiser jedoch ins kräftezehrende Positionsspiel drängen, in dem einige Bälle verloren gingen und die HSG einfache Kontertore erzielen konnte. Dennoch ließen die Wipperstädter den Gegner nicht zu weit davonziehen – mit fünf Toren Rückstand ging es in die Pause.

Der Start in die zweite Halbzeit verlief ähnlich solide wie zu Beginn. Die Führung für die Gäste blieb weiterhin bei fünf Treffern, die bahnbrechende Geschwindigkeit konnten die Teams nicht mehr halten.

Kräfte von Einheit Worbis lassen nach

Zum Ende hin führten die nachlassenden Kräfte des Teams von Matthias Wulff merklich zu einer schwächeren Trefferquote, was die konditionell besser aufgelegten Rhumetaler nutzten und das Ergebnis letztendlich noch höher gestalteten. Insgesamt setzte sich der Favorit verdient mit 36:27 durch, Worbis spielte aber lange ordentlich mit und verließ erhobenen Hauptes das Feld.

Offensiv waren vor allem die ersten dreißig Minuten ansprechend, in der Abwehr war die Messlatte gegen einen individuell stark aufgelegten Gegner sehr hoch. An dem klar sichtbaren Verbesserungspotenzial gilt es nun in den nächsten Wochen zu arbeiten.

Schon am kommenden Samstag (20 Uhr) begrüßt Einheit Worbis zum Abschluss des zweiten Heimspieltages mit der Tuspo Weende die nächste Gastmannschaft in der Ohmberghalle.