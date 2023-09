Para-Karateka Baum gewinnt einzigen Heimwettkampf

Heiligenstadt. Para-Karateka Sven Baum triumphiert bei den Eichsfeld Open und blickt optimistisch auf die Weltmeisterschaft.

Thüringens bester Para-Karateka Sven Baum hat seiner Erfolgssammlung einen weiteren hinzugefügt. Der Erfurter, der für Bushido Waltershausen startet, sicherte sich beim einzige Para-Karate-Wettkampf in Thüringen, den Eichsfeld Open in Heiligenstadt, den Heimsieg. „Mein Wettkampf verlief sehr gut. Ich fühlte mich fokussiert und selbstbewusst. Meine Techniken saßen“, freute sich der 43-Jährige nach dem Erfolg.

Der mehrfache deutsche Meister ging durchaus aufgeregt in den Wettkampf gegen Athleten aus ganz Deutschland und anderen Ländern, „denn die Eichsfeld Open sind für mich von besonderer Bedeutung, da ich mein Können vor Heimpublikum bestmöglich unter Beweis stellen möchte“, sagte er.

Dass ihm das eindrucksvoll gelang, lässt ihn auch optimistisch auf die dieses Jahr noch folgende Weltmeisterschaft in Ungarn vorausblicken: „Ich konnte einige neue Erkenntnisse gewinnen, die mir auf dem Weg zur Weltmeisterschaft sicherlich helfen werden. Ich bin dankbar und gespannt, was in Ungarn möglich ist.“