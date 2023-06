Patrick Krumbholz vom VfB Artern: „Ich fühle mich betrogen“

Erfurt/Artern. Artern verliert bei Motor Gispersleben 3:5 und Platz drei in der Landesklasse. Trainer Krumbholz außer sich. Die Gründe:

Das hatte sich Patrick Krumbholz mit Sicherheit auch anders vorgestellt. Mit seinem VfB Artern erwischte er beim abstiegsbedrohten TSV Motor Gispersleben einen schlechten Start und verlor am Ende die Partie 3:5, wodurch auch die indirekte Schützenhilfe für Oberheldrungen in die Hose ging und dadurch zu allem Überfluss auch noch Platz drei aktuell futsch ist. Diesen schnappte sich Arenshausen nach dem knappen Sieg gegen Borntal Erfurt.

Aber das war für Krumbholz nebensächlich. Er sprach davon, dass er in seiner Trainerkarriere erstmals in vollem Umfang von den Schiedsrichtern betrogen wurde, wie er es ausdrückte. „In allen Situationen, in den wir wieder hätten rankommen können, haben wir einen Pfiff gegen uns bekommen. Entweder vermeintliches Abseits oder Foulspiel oder Hand. Wirklich sicher war er sich dabei nicht. Da werden uns Tore aberkannt, die ganz klar auch Tore waren. So beim 3:4 oder 4:5. Und als Krönung war es erst Foulspiel und dann auf einmal Hand“, so Krumbholz, der selbst Schiedsrichter ist, nach dem Spiel sehr angesäuert.

Gispersleben erwischte einen Start nach Maß. Oliver Puschner machte das 1:0 nach einem Alleingang und das 2:0 nach einem indirekten abgefälschten Freistoß. Paul Wanski konnte dann kurz vor der Pause zumindest auf 1:3 verkürzen. Sein direkter Freistoß aus knapp 20 Metern saß genau.

Nach dem Wechsel versuchte Artern weiterhin alles, um die Partie zu drehen. Als Richard Schirmer nach einem Alleingang zum 2:3 traf, schien die Hoffnung da, zumal noch über eine halbe Stunde zu spielen war. Aber Gispersleben legte schnell nach und erhöhte vorentscheidend auf 5:2. David Krauspes Tor zum 5:3 (82.) nach Alleingang hatte dann nur noch statistischen Wert. Er und Jan Gollnow müssten außerdem noch kurzfristig einspringen, da sonst der Arterner Kader sehr überschaubar gewesen wäre.