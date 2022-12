Post Mühlhausen gewinnt Abschlussspiel in der Champions-League-Gruppe

Wels. Tischtennis-Erstligist siegt mit 3:0 im österreichischen Wels. Auch die Rückrundenspiele der Bundesliga sind terminiert.

Mit Nervenstärke und letztlich auch viel Souveränität haben die Tischtennis-Asse vom Post SV Mühlhausen ihr letztes Gruppenspiel in der Champions League bestritten. Beim österreichischen Vertreter Wels gewannen die Thüringer mit 3:0.

Die ersten beiden Partien hatten es in sich. Sowohl Ovidiu Ionescu als auch Kim Taehyun mussten in den verkürzten fünften Satz, um ihre Siege sicherzustellen. Ionescu gewann gegen Andreas Levenko mit 5:11, 11:9, 11:9, 10:12 und 6:1, Posts Südkoreaner rang Jiri Martenko mit 6:11, 11:5, 6:11, 12:10 und 6:5 nieder. Mit dem 2:0 im Rücken war der Weg für Steffen Mengel bereitet, der mit Nandor Ecseki beim 3:0 (11:6, 11:3, 16:14) nur im dritten Satz Probleme hatte. Am Einzug ins Halbfinale änderte der Erfolg hingegen nichts. Dieser stand schon vor der Partie fest.

„Ovi war etwas müde, hat es aber gut gezogen. Kim hat es sich dann selbst etwas schwer gemacht. Was Steffen über zwei Sätze gespielt hat, war absolute Weltklasse“, zeigte sich Sportmanager Thomas Stecher zufrieden.

Nach langer Wartezeit terminierte die Tischtennis-Bundesliga zudem endlich die Spiele der Rückrunde. Für den Post SV Mühlhausen geht es nach kurzer Verschnaufpause – das letzte Spiel findet am 21. Dezember gegen Bad Königshofen statt – bereits am 6. Januar mit einem Auswärtsduell in Grünwettersbach weiter (19 Uhr). Eine Woche später, erneut an einem Freitag, ist dann der TTC Neu-Ulm am Kristanplatz zu Gast (18.30 Uhr). Das letzte Saisonspiel steigt am 14. April in Bad Königshofen (19 Uhr).