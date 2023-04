Post SV Mühlhausen vor weiteren Titel-Gewinnen

Christian Reim will mit seinen Jungs in die Verbandsliga.

Mühlhausen. Gleich in mehreren Ligen stehen für die Post-Tischtennisspieler entscheidende Partien auf dem Wochenend-Spielplan.

Vier Titel hat der Post SV Mühlhausen in dieser Saison schon gehamstert: Die Damen sind Meisterinnen in der Oberliga, Post V hat Platz eins in der Kreisoberliga eingefahren, die Mühlhäuser Jugend ist Titelträger in Nordthüringen und die Schüler gewannen die Kreisliga ungefährdet.

Am Wochenende soll der meisterliche Reigen weitergehen. In die Serie der 1. Tischtennis-Bezirksliga (Nord) als Top-Favorit gestartet, liegt die dritte Müntzerstädter Mannschaft auf Titelkurs. Bereits an diesem Freitagabend, ab 19.30 Uhr, können Christian Reim & Co. einen gehörigen Schritt in Richtung Verbandsliga tätigen. Zu Gast sein wird die Zweite des MTV Greußen. Spätestens am Samstag sollen dann die Sektkorken knallen: 12 Uhr wird dann der SV 05 Friedrichroda vorstellig.

Mühlhausen-Derby am 22. April

Bereits ein „Alles-oder-nichts-Spiel“ hat die Vierte von Post in der 2. Bezirksliga (Nord, Staffel 1) gegen die Thüringenliga-Reserve des TSV Breitenworbis vor den Schlägern. Am Samstag, ab 13 Uhr, muss an eigenen Tischen ein Sieg her, will man im großen Mühlhäuser Stadtderby bei Spitzenreiter SV Blau-Weiß (22. April, 14 Uhr, Georgii-Halle) noch ein Wörtchen um die Titelvergabe mitsprechen.

Das Double ist indes ein Herzenswunsch von Post V um Stephan Altrichter und Max Bodewald. Nach der ersten Kreisoberliga-Meisterschaft seit 2018 soll am Sonntag, ab 9 Uhr, in eigener Halle der Pokal des Kreisfachverbandes Unstrut-Hainich in die Vitrinen am Kristanplatz wandern. Allerdings ist die Vierer-Endrunde (im Modus „Jeder gegen jeden“) stark besetzt. In der Favoritenrolle ist die VSG Oberdorla mit Top-Spieler Olaf Schreiber, doch auch Blau-Weiß Mühlhausen III und die Borussia aus Kammerforst, sind keineswegs zu unterschätzen.

Fernab der Mühlhäuser Tischtennis-Tische steigt am Wochenende in Regensburg und Scheinfeld der Deutschlandpokal der Jugend 15 – die Talente Kira und Toby Kölling sowie Ivo Quett vom Post SV werden in das Trikot des Thüringer Tischtennis Verbandes schlüpfen.