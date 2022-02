Preußen Bad Langensalza macht es im Test gegen SG An der Lache Erfurt zweistellig

Bad Langensalza. Fußball-Verbandsligist Bad Langensalza zeigte sich im Test gegen einen Landesklässler in Torlaune. Ein Routinier ist zurück.

Die SG An der Lache/Concordia Erfurt hat lange alles versucht, die Niederlage im Testspiel gegen den gastgebenden Fußball-Verbandsligisten FSV Preußen Bad Langensalza nicht zweistellig werden zu lassen, doch nach 87 Minute war es soweit: Preußens Kapitän Martin Fiß machte mit seinem zweiten Tagestreffer das 10:1 (6:0) der Elf von Trainer Thomas Wirth perfekt.

Es war nicht nur vom Ergebnis her eine Begegnung, in der sich zwei Vereine mit fast gegensätzlichen Voraussetzungen gegenüberstanden. Der Landesklässler aus der Landeshauptstadt hatte neben der Startelf lediglich einen Spieler auf der Auswechselbank zur Verfügung, demgegenüber tummelten sich beim Gastgeber mehr als zwanzig Akteure beim Warmmachen. „Wir werden jeden einzelnen Spieler brauchen in den Punktspielen. In der Hinrunde hatten wir bei keiner Partie mehr als 16 Akteure zur Verfügung“, erklärte Wirth.

Finger sorgt für frühe Führung

Und wie beim 2:0-Sieg in Mühlhausen startete sein Team mit einer schnellen 1:0-Führung, diesmal durch Dominik Finger (4.). Danach dominierten die Platzherren die Partie, die Erfurter setzten Leidenschaft dagegen.

Eine halbe Stunde konnte der Gast die Partie ausgeglichen gestalten, dann brach das Preußen-Gewitter über die Erfurter Spielgemeinschaft herein. Binnen 17 Minuten hagelte es fünf Treffer bis zum 6:0- Pausenstand.

Die Gastgeber wechselten achtmal, alle nicht auf dem Spielfeld mitwirkenden Akteure schickte Wirth zum Runden drehen auf die Laufbahn. Nur Fiß und der erstmals in diesem Jahr mitwirkende Carsten Weis agierten über die gesamte Spielzeit.

Vor allem der 36-jährige ehemalige Regionalligaspieler führte seine Nebenleute als verlängerter Arm des Trainers. Permanent und lautstark motivierte Weis seine Mitspieler und glänzte als Vorbereiter, traf zudem einmal selbst.

Immerhin noch der Ehrentreffer

Den Gästen gelang durch Kapitän Andreas Koppe nach einem überlegten Schlenzer wenigstens der Ehrentreffer zum 7:1 (63.). Die Kurstädter blieben weiter im Vorwärtsgang und machten es am Ende zweistellig.

„Man muss auch erstmal zehn Tore gegen ein Landesklassen-Team schießen, das gelingt nicht jedem“ befand Wirth. Je zweimal trafen weiterhin Dominik Finger und Nando Fernschild, dazu waren Dominik Müller und Dave-Brian Zimmermann einmal erfolgreich.

„Es war ein guter Test für die Mannschaft. Alle Akteure haben mindestens 45 Minuten gespielt und dann noch eine Ausdauereinheit absolviert“, war der Coach zufrieden. Das waren auch die 44 Zuschauer, die erstmals wieder dabei waren.

Am kommenden Samstag, 19. Februar, empfangen die Kurstädter den Tabellenführer der Landesklasse 2, die SG DJK Struth/ Diedorf zum Testspiel. Das wird sicher eine härtere Prüfung für die Preußen.