Radball in Ilfleld: Knapp den Aufstieg in Liga zwei verpasst

Ilfeld/Nordhausen. Sportlerwahl: Toni und Paul Fiebig macht man nix vor in Sachen Radball. Mit dem SV Ilfeld wurden sie Meister der Oberliga und schafften fast den Aufstieg.

Sie sind sehr erfolgreich und sie müssen Gleichgewicht beweisen. Die Gebrüder Toni und Paul Fiebig sind auf dem Rad zu Hause und mit dem SV Ilfeld im Radball in ihrem Element. Im Sommer vergangenen Jahres gelang fast das Große. Der Beinahe-Aufstieg in die zweite Bundesliga. Aber dazu später mehr. Nun sind die beiden für die Sportlerehrung als beste Mannschaft nominiert und können online oder mit dem Coupon ausgewählt werden.

Die Saison 2022 entwickelte sich etwas stockend für die beiden Brüder aus dem Südharz. Paul Fiebig hat sich in Leipzig dem Studium verschrieben. Das Lehramt für Sport und Deutsch soll es sein. Toni hingegen wohnt weiterhin in Ilfeld. Nur selten konnten beide zusammen trainieren. Paul musste sich vorerst in Leipzig beim KSC Leipzig sich fit halten und Toni in der heimischen Halle beim SV Ilfeld.

Um das Zusammenspiel zu verbessern, wurden Trainingseinheiten in Leipzig und in Ilfeld geplant und durchgeführt. Alles kein einfaches Unterfangen, aber die beiden ehrgeizigen Sportler nahmen auch diese Strapazen in Kauf. Darüber hinaus nahmen beide noch zusätzlich an Pokalturnieren teil, bei befreundeten Vereinen.

Dadurch verbesserte sich das Zusammenspiel und wurde immer effektiver. Jeder wusste in seiner Rolle Bescheid – Toni im Tor und Paul im Feld. Dieser Trainingsfleiß zahlte sich am Ende der Saison aus. In der Oberliga wurde es am Ende der Meistertitel. Dieser berechtigte zur Teilnahme an der Vorrunde zum Aufstieg in die zweite Bundesliga, welche im Sommer 2022 in Ilfeld ausgetragen wurde.

Dieses Turnier mit sechs Mannschaften wurde dank sehr guter Leistung mit dem dritten Platz beendet. Somit waren beide eine Runde weiter und standen kurz vor einem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Beim Finale am 9. Juli 2022 im niedersächsischen Bilshausen schieden Paul und Toni Fiebig trotz guter Leistungen mit Platz fünf unglücklich aus. Da platzte jäh der Traum vom Aufstieg. Zwischendurch wurde mal so eben „nebenbei“ noch die Thüringen-Landesmeisterschaft in Ehrenberg bei Altenburg ausgetragen, bei dem die beiden Zweite wurden. Dennoch sind alle Beteiligten mit der abgelaufenen Saison und damit, wie die beiden Radball repräsentiert haben, sehr zufrieden.

Für die Sportlerwahl 2022 können Sie im Internet abstimmen und den Coupon zum Ausfüllen herunterladen unter:sportlernordhausen