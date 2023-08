Rallyefahrer, Rodler, Rennsteiglaufsieger: Die 3. Erfurt Classic steht vor der Tür

Der fünffache DDR-Rallyemeister Jürgen Hellmann startet bei der 3. Erfurt Classic in seinem neu aufgebauten Wartburg 353 W460 aus dem Jahr 1986.

Erfurt. Mit buntem Teilnehmerfeld startet die Erfurt Classic am Samstag am Domplatz in ihre dritte Auflage. Es wartet eine 140-km-Runde um die Landeshauptstadt. Auch unerfahrene Teilnehmer dürfen sich Chancen ausrechnen.

Wenn an diesem Samstag am Erfurter Domplatz die Kontrolluhr von Ulf Heimbürger, Chef des Automobilclubs Erfurt, auf Punkt 9 zeigt, geht die Oldtimer-Rallye Erfurt Classic in ihre dritte Auflage. Mit Gunter Friedemann aus Magdeburg wird ein ehemaliger DDR-Meister auf die etwa 140 km lange Runde um Erfurt starten. Dabei wird dem ehemaligen Teilnehmer der Rallye Monte Carlo in seinem Ex-Werkstrabant vom 14-jährigen Copiloten Anton Pech aus Erfurt assistiert, der erstmalig einen Einsatz nach Roadbook bestreitet.

Bereits mit Startnummer 4 folgt der erste Erfurter Ex-DDR-Meister mit der eingespielten Paarung Bernd Süß/ Edwin Hopf im BMW 327 aus dem Jahr 1939, dem Jürgen Hellmann (mit Peter Dietz) mit Nummer 16 um 9.15 Uhr folgt.

Im Teilnehmerfeld haben sich auch bekannte Gesichter aus anderen Sportarten versteckt. So sitzt der mehrfache Rodelweltmeister David Möller als Copilot von Matthias Hein aus Linderbach im 911er Porsche, Baujahr 1985. Zehn Minuten später geht der zweifache Rennsteiglaufsieger Roman Freitag im Golf II aus dem Jahr 1989 mit Bruder Martin auf die Strecke.

Zeit- und Durchfahrtskontrollen sowie sieben Prüfungen warten

Organisationsleiter Jens Finger ist überzeugt, dass auch unerfahrene Teams eine Chance auf die begehrten Pokale haben. Neben den Zeit- und Durchfahrtskontrollen werden sieben Prüfungen in die Wertung einbezogen, bei denen Gleichmäßigkeit und Fahrgeschick eine Rolle spielen. Zusätzlich zu den bewährten Stationen im GVZ Erfurt und dem Trabiclub Hottelstedt, sind in diesem Jahr mit dem ADAC Fahrsicherheitszentrum Nohra, der Kloßwelt Heichelheim und der Klassikergarage in Elxleben neue Partner und Stationen eingebunden. Erstmalig unterstützt die Deutsche Verkehrswacht die Veranstaltung und stellt als Vorausfahrzeug einen modernen Opel Mokka zur Verfügung. Jens Finger wird mit Rallye-Legende und Ex-Werksfahrer Dieter Heimbürger Platz nehmen und vor den ersten Teilnehmern final die Strecke checken.

Gegen 15 Uhr werden hoffentlich alle 99 Teams das Ziel beim MC Venedig (Am Waldspielplatz) erreichen, wo Moderator Patrick Letsch die Teilnehmer begrüßt und die letzte Wertungsprüfung absolviert wird. Letsch wird auch am Start als Moderator die Fahrzeuge auf die Strecke schicken. Der Automobilclub Erfurt würde sich über zahlreiche Zuschauer und Motorsportfreunde freuen. Wer bereits am Freitag Lust auf „Benzingespräche“ hat: ab 16.30 Uhr findet im GTÜ-Prüfzentrum Christian Grack (Weimarische Straße) die technische Abnahme der Fahrzeuge statt.