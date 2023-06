Ralph Börmel ist neuer Präsident des HSV Apolda

Apolda. Die Apoldaer Handballer wollen die Nachwuchsarbeit noch stärker fördern und haben einen neuen Chef.

Bei seiner Mitgliederversammlung hat der HSV Apolda unter der Woche unter anderem einen neuen Präsidenten gewählt, da Patrick Schatz seinen Posten vor einigen Monaten freiwillig zur Verfügung gestellt hatte.

Am Ende wurde es einer, der schon lange im Verein tätig und in ganz Handball-Thüringen bekannt ist: Ralph Börmel. Er hatte in den vergangenen Jahren die Frauenmannschaft trainiert und gibt diesen Posten im Sommer ab. Zudem hatte er die Männer in der Schlussphase der Saison auf der Bank unterstützt und wird dies auch weiterhin fortführen.

In seiner Antrittsrede erwähnte er einige Schwerpunkte, die er umsetzen möchte. So soll die Nachwuchsarbeit noch stärker gefördert werden, außerdem will der Verein wieder mehr Mitglieder gewinnen.

Alle anwesenden Mitglieder stimmten derweil für die Aufnahme von Klaus Glaser zum neuen „Ehrenmitglied“ des HSV Apolda. Er ist seit 1964 Mitglied im Verein und nach wie vor regelmäßig in der Halle zu sehen. Erst zum Pokal-Finale übernahm er zusammen mit Frau Birgitte wieder die Kasse beim Eintritt und fieberte in Halbzeit zwei emotional am Seitenrand mit der Männermannschaft mit.