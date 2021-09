Reinsdorfer Triathletin Jessica Pikarski: „Wir haben die Hölle gerockt“

Landkreis. Triathleten aus Reinsdorf und auch Nordhausen haben in der Hölle von Q sehr gute Ergebnisse erreicht

Einen fast wörtlichen Höllenritt haben sie durchgemacht. Die Triathleten aus Reinsdorf Claudia Pflüger, Jessica Pikarski, Andreas Twrznik, Nico Pflüger und Jens Karbaum waren bei der Hölle von Q dabei. Ein Mitteldistanztriathlon mit 2,0 km Schwimmen, 83 km Rennrad und 21,1 km Laufen in Ditfurt, Thale, Quedlinburg (Landkreis Harz).

Claudia Pflüger durfte 6.45 Uhr bei frostigen Temperaturen auf die 2-km-Strecke mit schwimmen starten, bei einer Sicht gleich null. Nach einer starken Zeit von 39 Minuten hieß es raus und zum Wechsel auf Andreas Twrznik. Für ihn hieß es 89 km zu fahren, unter anderem rauf zum Hexentanzplatz. Nach 3:39:13 h ging es in die Wechselzone. Mit dem Laufen war nun Jessica Pikarski dran. Entlang an der Teufelsmauer und der Bode ging es nach Quedlinburg. „Die vielen Zuschauer an der Strecke haben echt sehr gut getan“, war Pikarski von der Stimmung sehr angetan. Kurz vor dem Ziel wartete Claudia, um mit ihr die letzten Meter gemeinsam zu bewältigen. Mit einer Zeit von 1:47:16 h ging es ins Ziel. Am Ende wurde es ein guter 21. Platz von 33 Mixstaffeln.

3. Platz in den Landesmeisterschaften

Eine noch größere Leistung erbrachten Nico Pflüger und Jens Karbaum, welche als Einzelstarter alle drei Disziplinen absolvieren mussten. Pflüger kam mit einer Gesamtzeit von 5:09:37 h sogar auf den 3. Platz in den Landesmeisterschaften. Insgesamt unter den Einzelstartern belegte er Platz 15. Jens Karbaum schlug sich ebenso sehr gut und belegte einen guten 4. Platz in seiner AK (45) und Platz 27 gesamt. „Wir haben die Hölle gerockt und freuen uns auf nächstes Jahr, denn das ist was besonderes“, so Pikarski.

Vom Triathlon Team Nordhausen schaffte Karsten Knape einen guten 17. Platz. Er war nach 5:10:02 h im Ziel angekommen.