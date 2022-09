Rockets Gotha laden am Sonntag zur Saisoneröffnung

Gotha. In der Ernestiner-Sporthalle trägt die JBBL-Auswahl ein Turnier aus. Die Männermannschaft stellt sich vor und testet gegen Dresden.

Andy Dittmar ist in diesen Tagen ordentlich beschäftigt. „Gefühlt könnte der Tag 30 Stunden haben“, sagt der Präsident des Basketballs in Gotha und lacht. Neben seiner regulären Arbeit ist der passionierte Kugelstoßer mit den anderen Verantwortlichen der Rockets rundum mit der Vorbereitung auf die neue Saison beschäftigt. Sponsorentermine, die aufgrund der Hallenproblematik in Gotha knifflige Suche nach Trainingsstätten samt Zeiten für die vielen Teams und nicht zuletzt auch der letzte Feinschliff für die am Sonntag in der Ernestiner-Sporthalle stattfindende Saisoneröffnung.

Ab 10 Uhr lädt der Verein zur der ganztägigen Veranstaltung ein. Den Auftakt macht die JBBL-Auswahl, welche sich in einem Dreierturnier mit Kassel und Dresden – Ligagegner in der Bundesliga – misst. Gegen 16 Uhr wird dann das Männerteam, welches erstmals in einer kleineren Staffel in der 2. Regionalliga Süd startet, den Zuschauern präsentiert, ehe um 18 Uhr der Startschuss für ein Testspiel gegen Dresden erfolgt. „Wir wollen das am Sonntag richtig groß aufziehen, das ist wie ein kompletter Spieltag, den es vorzubereiten gilt. Wir hoffen auf viele Leute“, blickt Dittmar freudig voraus.

Trainerfrage geklärt, Transfercoup gelandet

Überhaupt wurden in den letzten Wochen beim Verein wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Mit Trainer Kemal Velishaev einigte man sich auf eine weitere Zusammenarbeit, mit dem früheren Erfurter Maximilian Kuhle haben die Raketen einen kleinen Transfercoup gelandet. Und beim Testspiel gegen den tschechischen Zweitligisten Chomutov (76:82) wirkte mit Fidelius Kraus ein wohlbekanntes Gesicht mit. Der frühere U-Nationalspieler, der eine Pause vom Basketball einlegte, nun aber bei seinem Verein ein FSJ absolviert, wurde sogar bester Schütze. „Man sieht, was der Junge drauf hat. Wenn er Lust hat, ist er eine absolute Verstärkung. Aber wir machen ihm keinen Druck. Er soll selbst entscheiden, ob und wann er wieder spielen möchte“, sagt Dittmar über Kraus.

Verstärkung aus der Ukraine

Zudem befinden sich seit kurzer Zeit drei interessante Spieler im Team. Mit Artëm Yashchenko (Jahrgang 2006), Vitalii Biella (98) und Oleksandr Biella (95) haben sich drei Ukrainer angeschlossen, der Kontakt kam über Velishaev zu Stande. „Gute Jungs, die aber erst einmal nur mittrainieren und in Testspielen zum Einsatz kommen. Ob man mit einer offiziellen Spielgenehmigung etwas machen kann, müssen wir recherchieren“, sagt Dittmar, der sich aber auch immer einen Blick für den Nachwuchs behält. Während die älteren Jahrgänge Bundesligaluft schnuppern, ist der Zuwachs auch bei den Jüngeren enorm. „In der U10 hätten wir fast drei Teams stellen können“, sagt der BiG-Präsident stolz.

Hilfe bei der Hallensuche

Nur die Hallenproblematik sorgt noch für die ein oder andere Schweißperle. Die Rockets-Teams trainieren fast ausschließlich in der Kindleber Straße, mit dem VC Gotha wurde man sich einig, dass man zumindest einmal die Woche auch in die Ernestiner-Sporthalle kann. Die große Sektion der Cheerleader kam dank Vermittlung der Stadt und „KulTourStadt Gotha“ in der Stadthalle unter. „Das ist sicher nicht ideal, aber wir sind für jede Hilfe dankbar“, so Dittmar.