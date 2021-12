Ruhlas Tennisspieler zeigen sich beim 4:2-Sieg über Jena impulsiv, aber auch hellwach

Weimar. Tennis-Oberliga: Wortgefechte prägen das vorentscheidende Spiel um den Sieg. Im Doppel greifen die Ruhlaer in die Trickkiste.

Im dritten Einzel wurde es auf einmal brenzlig und emotional. Es brauchte eine Energieleistung, bis Ruhlas Michal Emanuel Cernak seinen Jenaer Kontrahenten Frie-drich Tydecks durch das 6:7, 6:2 und 10:5 niedergerungen hatte.

Die umkämpfte Partie besaß vor allem aus Gastgebersicht „Geschmäckle“. Denn während der Partie ließ Cernak seinen Emotionen freien Lauf und kritisierte mehrfach die auf viele Slice-Bälle ausgelegte Spielweise seines Kontrahenten. Auch wechselten wohl ein paar unangemessene Worte den Platz, was die Jenaer im Nachgang im Spielprotokoll vermerkten.

Just zu diesem Zeitpunkt stand Jonathan Roth selbst auf dem Platz und bekam die Hektik nur aus der Ferne mit. Aber der Spielführer der Ruhlaer bemerkte, dass Cernak wohl etwas über die Stränge schlug.

Für den weiteren Verlauf von elementarer Bedeutung

„Michal ist ein sehr energischer Typ, der das Tennis lebt. Da ging wohl sein slowakisches Temperament mit ihm durch. Das war übertrieben, wir haben ihm gesagt, er soll ein Stück runterfahren. Dass er seinen Gegner beleidigt haben soll, habe ich aber nicht gehört. Die Jenaer wollten es aber vermerkt haben, ich habe dann unterschrieben“, sagt Roth.

Der aus Boilstädt stammende Spitzenspieler der Ruhlaer erledigte seine Aufgabe beim 6:1, 6:3 über John Dick Fleming souverän. Dem stand Paul Henkel durch seinen Zweisatzsieg über Philip Lohner (6:2, 6:1) in Nichts nach. Da der junge Maddox Schrickel gegen Philipp Sikorski jedoch chancenlos war und die Brille kassierte (0:6, 0:6), war der Erfolg Cernaks für den weiteren Verlauf von elementarer Bedeutung.

Ruhla erkämpfte sich den 4:2-Gesamterfolg

So nämlich gingen die Ruhlaer mit einer 3:1-Führung in die beiden Doppelspiele und konnten ihr Spitzendoppel Roth/Henkel zusammen aufstellen. „Bei einem 2:2 hätten wir wahrscheinlich umstellen müssen, um auf Sieg zu spielen. Ob das gepasst hätte, weiß ich nicht“, sagte Roth, der mit Henkel gegen Fleming/Sikorski zwar 6:4, 6:3 gewann, dabei aber Schwerstarbeit zu verrichten hatte. Auf Jenaer Seite war es immer wieder der aus der Ukraine stammende Student Sikorski, der die Gäste vor Probleme stellte.

Im zweiten Durchgang lag das Ruhlaer Duo bereits 0:3 zurück, schaffte aber das Break zum 3:2 und hatte in der Folge das Momentum auf seiner Seite. So fiel die 3:6, 1:6-Niederlage von Schrickel/Cernak gegen Lohner/Tydecks nicht ins Gewicht – Ruhla erkämpfte sich den 4:2-Gesamterfolg.

Aufwärtstrend kurz vor dem Jahresende

„Der Sieg war sehr wichtig, weil Jena gut aufstellen kann. Aber gegen Jena II wird es am 19. Dezember nicht leichter“, sagt Roth. Das Duell wird wie alle Partien am Leistungszentrum Weimar ausgetragen, mit einem Sieg wäre Ruhla Erster. Mannschaftsführer Roth will dann erneut vorangehen. Zuletzt zeigte sich der Vize-Landesmeister bei einem Turnier in der Nähe von Marburg in guter Form und kam bis ins Finale, welches er erst im Champions-Tiebreak verlor. „Die Form stimmt, ich trainiere wieder besser und leichtfüßiger“, freut sich der Boilstädter über den Aufwärtstrend kurz vor dem Jahresende.