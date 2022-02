SC Heiligenstadt: Drei Treffer erzielt, aber trotzdem im ersten Testspiel gegen Lichtenau verloren

Heiligenstadt. Der SC Heiligenstadt hat sein erstes Testspiel gegen Lichtenau verloren, kann sich dafür aber über einen lange verletzten Rückkehrer freuen.

Fußball-Verbandsligist SC Heiligenstadt hat sein erstes Testspiel in der Winterpause trotz einiger eigener Treffer verloren. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz unterlagen die Kurstädter dem hessischen Gruppenligisten Lichtenauer FV (der zuletzt durch die ARD-Dokumentation „Milliardenspiel Amateurfußball“ in die Schlagzeilen geraten war) nach einem vor allem in den ersten 45 Minuten munterem Duell mit 3:4 (2:3).

Wichtiger als das Ergebnis war jedoch ein SCH:Comeback: Alexander Rohner feierte nach eineinhalbjähriger Verletzungspause endlich wieder seine Rückkehr aufs Spielfeld. Der Offensivspieler wurde nach einer knappen Stunde eingewechselt, hatte mir einem Flachschuss, der nur knapp links vorbeizischte, auch eine gefährliche Aktion (72.). „Die lange Pause habe ich gemerkt“, erklärte Rohner nach dem Spiel.

Starke individuelle Qualität

Heiligenstadts etatmäßiger Co-Trainer Michael Wegener, der dieses Mal den dienstlich verhinderten Chefcoach Simon Schneegans vertrat, hatte „einen guten Test gegen einen guten Gegner“ gesehen, der vor allem in der Offensive hohe individuelle Qualität aufwies. Der körperlich starke Mittelstürmer Ebewa-Yam Mimbala traf per Kopfballbogenlampe nicht nur zum zwischenzeitlichen 3:1 für Lichtenau (29.), sondern bereitete auch die restlichen drei Treffer seines Teams vor.

Vor dem 0:1 steckte Mimbala den Ball auf Maxim Antoniuc durch (8.), und vor seinem Querpass auf Antoniuc, der daraufhin zum Lichtenauer 2:1 einschob (25.) hatte sich Heiligenstadts Innenverteidiger Pascal Köhler einen fatalen Fehlpass am eigenen Strafraum geleistet.

Dazwischen lag das wohl schönste Tor des Freundschaftsduells: Nach geschickter Seitenverlagerung von Robin Marx drosch der aufgerückte Außenverteidiger Robert Merfert das Spielgerät von rechts in den linken Winkel (13.).

Peric profitiert von Abwehrfehler

Ivan Peric verkürze für die Hausherren nach einem kapitalen Schnitzer in Lichtenaus Hintermannschaft, der Köhlers Fauxpas sehr ähnlich war, mühelos auf 2:3 (38.). Dann war Pause, und die Zuschauer hatten flotte 45 Minuten gesehen.

Nicht mehr ganz so spektakulär ging es nach der Pause weiter. Die Heiligenstädter standen defensiv nun stabiler, kamen durch den eingewechselten Anton König zum 3:3 (77.). Nachdem Leon Gümpels Freistoß nur an der Latte gelandet war (80.), schlugen die Hessen, in dessen Reihen der ehemalige SCH-Akteur Benjamin Orschel stand, kurz vor dem Ende doch noch zu. Mimbala sah den rechts freistehenden Sinan Üstün, der sehenswert ins lange Eck schlenzte (88.).

Am Donnerstag, 17. Februar, testen die Heiligenstädter ab 19 Uhr zu Hause gegen die SG Bergdörfer.