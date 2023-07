Schwarzaer Turner auf Augenhöhe mit der Konkurrenz

Bad Blankenburg/Saalfeld. Die Schwarzaer Akteure sind bei den Landeseinzelmeisterschaften im Turnen in Bad Blankenburg und Saalfeld erfolgreich.

Vor gut zwei Wochen trafen sich die Thüringer Turner und Turnerinnen in der Landessportschule Bad Blankenburg zur diesjährigen Landeseinzelmeisterschaft ab den Altersklassen zwölf bis 99. Zeno Weidig vom SV 1883 Schwarza turnte an allen sechs Geräten saubere und teilweise auch technisch schwierige Übungen und musste sich gegenüber 14 Konkurrenten durchsetzen.

Am Barren und am Boden gewann er beide Geräte für sich, musste aber am Ende Julian Kindler (66,95 Punkten) von der TSG Jena auf dem Siegerpodest den Vortritt lassen und ging mit der Silbermedaille mit einem Punkteunterschied von 1,05 Punkten nach Hause. Für Zeno Weidig war es der erfolgreichste Wettkampf nach der Thüringer Jugendliga in diesem Jahr.

Zwei Wochen später turnten die kleinen Turner und Turnerinnen der Altersklassen 8/9 und 10/11 im Saalfelder Stadtteil Gorndorf an vier beziehungsweise sechs Geräten. Dies war zugleich die erste Thüringer Landeseinzelmannschaft im Turnen, die in der handballgeprägten Dreifelderhalle Gorndorf stattfand, in der sonst die HSG-Teams aus Saalfeld und Könitz aktiv sind.

Bester Turner in der Altersklasse 8/9 wurde Karl-Franz Krönert (33,15 Punkte), der sich leider am Reck durch einen kleinen Patzer die Bronzemedaille vergab und somit auf den undankbaren vierten Platz kam. Mit nur 0,05 Punkte Unterschied landete Anton Glaser (33,10 Punkte) auf dem fünften Platz. Paul Müller (32,65 Punkte) erreichte eine guten achten Platz. Somit bestanden alle drei Turner ihre Feuerprobe in dieser Altersklasse und setzten sich unter 23 Turner durch.

Die fünf Turner der Altersklasse 10/11 schlugen sich ebenfalls beachtlich. Bester Schwarzaer Einzelturner wurde Emil Glaser (44,70 Punkte) der ebenfalls wie Karl-Franz Krönert seine Reckübung verpatze und somit auch an Edelmetall vorbeischrammte. Platz fünf ging an Ben Macholdt (43,70), Platz neun an Edgar Penack (43,10), Platz zwölf an Konstantin Jakob (39,25) Für diese drei Turner war es auch der erster Sechskampf in dieser Altersklasse.

Bei Maurice Müller wollte an diesem Wettkampftag so gar nichts klappen. Er nahm es aber mit seinem erreichte 14. Platz recht sportlich und wird im Training weiter hart arbeiten. Als nächste große Herausforderung für beide Schwarzaer Turn-Teams werden die Mannschaftsmeisterschaften im Herbst, vielleicht wieder in Saalfeld, die nächste große turnerische Herausforderung sein und hoffentlich mit Edelmetall belohnt werden.