Schwerer Junge vom SAV Erfurt lässt es federleicht aussehen: Viermal WM-Gold und deutscher Rekord

Auftakt nach Maß: In der Kniebeuge startete Moritz Taschner seinen Goldlauf mit überragenden 405 kg.

Cluj-Napoca. Bei der WM im Kraftdreikampf überragt Moritz Taschner vom Schwerathletik-Verein Erfurt mit viermal Gold und deutschem Rekord. Celine Hein überrascht mit Medaillensatz.

Bei den Weltmeisterschaften der Jugend und Junioren im Kraftdreikampf in Cluj-Napoca (Rumänien) waren am vergangenen Wochenende auch zwei Medaillenhoffnungen des SAV Erfurt dabei. Celine Hein und Moritz Taschner waren mit Bundestrainer und Vereinscoach Matthias Scholz nach Rumänien gereist.

Celine Hein war, auf Listenplatz fünf gemeldet, eher eine Außenseiterin auf Edelmetall. Doch zur Freude ihres Trainers und der mitgereisten Familie setzte sie bereits in der Kniebeuge ein Ausrufezeichen: 170 kg bedeuteten eine neue persönliche Bestleistung und Gold in dieser Einzeldisziplin. Die als Favoritin geltende indische Konkurrentin schied wegen drei ungültigen Versuchen aus der Gesamtwertung aus.

In der zweiten Disziplin, dem Bankdrücken, musste Hein mächtig zittern. Sie scheiterte zweimal knapp an den 80 kg, die in der Gewichtsklasse bis 52 kg Körpergewicht eine Hausnummer sind. Mit viel Beißen gelang der dritte Versuch und der Kurs Richtung Medaillen nahm wieder Fahrt auf.

Im Kreuzheben, ihrer Paradisziplin, reichte der SAV-Sportlerin somit ein gültiger Versuch, um einen Medaillenplatz abzusichern – verbunden mit der Hoffnung auf eine weitere Einzelmedaille. Gesagt getan: Im dritten Versuch meisterte sie starke 155 kg – mehr als das Dreifache ihres Körpergewichts und gut genug für Bronze in dieser Disziplin. Mit 405 kg im Total wurde es sogar Silber in der Gesamtwertung.

Nur im Bankdrücken hakt es ein wenig

Am Sonntag ging es für Moritz Taschner in der höchsten Gewichtsklasse ans Eisen. Mit fast 200 kg Vorsprung auf dem ersten Platz gemeldet, war er der klare Favorit auf den Weltmeistertitel. Außerdem wollte er den deutschen Rekord der Altersklasse „Aktive“ (23-40 Jahre) von Kevin Koch mit 1040 kg aus Jahr 2016 angreifen. Schon in der Kniebeuge war Taschner auf gutem Weg. Er begann mit 370 kg, meisterte dann 390 kg und schließlich unglaubliche 405 kg – persönliche Bestleistung und das erste Gold.

Weiter ging es mit dem Bankdrücken. Das Einstiegsgewicht von 285 kg meisterte er im zweiten Versuch. Auch wenn die 295 kg nicht klappten, reichte das zum zweiten Gold.

Im Kreuzheben nahm Taschner Kurs auf den deutschen Rekord. Nach bewältigtem Einstiegsversuch meisterte er auch die 352,5 kg – die bisherige nationale Bestmarke war um 2,5 kg geknackt! Sogar 365 kg brachte er zur Hochstrecke, sodass vier Goldmedaillen und ein Total von 1055 kg zu Buche standen.

„Es klingt abgedroschen, doch Durchhaltevermögen und Kontinuität machen Medaillen. Das haben Celine Hein und Moritz Taschner auch bei diesen Weltmeisterschaften mal wieder beweisen “, zog Trainer Matthias Scholz ein rundum positives Fazit.