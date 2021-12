Sein Vermächtnis lebt weiter – Kirchheimer Umbreit verstirbt mit 87 Jahren

Prägte die SG Eintracht Kirchheim: Heini Umbreit, hier 2008 im alten Vereinsheim, das er in den 1950ern mit aufbaute. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Kirchheim. Der langjährige Präsident der SG Eintracht Kirchheim, Heini Umbreit, verstarb mit 87. Er baute den Verein wortwörtlich mit auf. Auch aus seiner Firma trugen einige das Kirchheimer Trikot.

Etwas kauzig, mitunter sogar angsteinflößend, wirkten sie manchmal am Spielfeldrand, Heini Umbreit und seine Luise. Zumindest auf den Gegner, denn sie waren immer emotional dabei, wenn ihre SG Eintracht Kirchheim spielte. Sie lebten für ihren Verein, waren zwei echte Unikate. Und sie bauten ihn mit auf, im wahrsten Wortsinn.

Auf dem Spielfeld war Heini Umbreit immer ein Kämpfer, pflügte im Mittelfeld die Außenbahn entlang. Das fußballtechnische Talent hatte er eher seinen Nachfahren überlassen, seinem Sohn Andreas und seinen Enkeltöchtern Manuela und Jenny. Wie auf dem Spielfeld war er auch an der Seitenlinie ein hemdsärmeliger Typ. Als Mitte der 50er Jahre das Vereinsheim errichtet wurde, war es für den jungen Heini Ehrensache, mit anzupacken.

Mit seiner Firma unterstützte er später den Verein finanziell und personell nach Kräften. Viel Geld und Zeit steuerte er bei, damit auch eine Turnhalle gebaut werden und die Sportler seiner SG Eintracht – 1946 gegründet, 1950 in BSG Traktor und 1990 wieder in SG Eintracht umbenannt – auch im Winter trainieren konnten. Nicht wenige seiner Mitarbeiter fanden damals den Weg in den Verein. Und wurden dort mitunter von ihrem Chef trainiert, der sich über die Jahre auch als Coach der zweiten Männermannschaft oder einiger Nachwuchsteams engagierte. Ende der Siebziger wurde er Vereinspräsident und blieb es über 30 Jahre.

Auch als er nicht mehr zu den Spielen konnte, sprach er noch viel darüber

Auch dank seines finanziellen und ehrenamtlichen Engagements und seiner Frau Luise, die viele Jahre das „Mädchen für alles“ und die gute Seele des Vereins war, durften die Kirchheimer in den 80ern und 90ern beachtliche Erfolge feiern und waren in Spielklassen gegen Gegner aktiv, von denen die heute in der 1. Kreisklasse spielenden Kicker nur träumen können.

Vor wenigen Tagen verstarb Heini Umbreit mit 87 Jahren. Er hatte schon seit ein paar Jahren die Spiele seiner Eintracht krankheitsbedingt nicht mehr besuchen können. „Aber gesprochen hat er auch zuhause noch viel davon“, erzählt sein Sohn Andreas. Seinen Vater hält er als Menschen in Erinnerung, „der sich immer liebevoll um die Familie und den Verein gekümmert hat“.

Seitdem Heini und Luise, die ihn pflegte, nicht mehr zum Sportplatz kommen können, ist es ruhiger geworden am Spielfeldrand. Die Urgesteine des Vereins, die den Grundstein für dessen Entwicklung legten und ihm viele Jahre ein Gesicht gaben, werden fehlen.

Die SG Eintracht Kirchheim übermittelt der Familie Umbreit große Anteilnahme und trauert mit.