Silber, Bronze und schimmerndes Blech für jüngste Turnerinnen von Lok Erfurt

Saalfeld. Drei Turnerinnen des ESV Lok Erfurt überzeugen bei der Landesmeisterschaft der Altersklassen 8 bis 11.

In den letzten Tagen vor den Sommerferien ist bei den Schülern überall „die Luft raus“, so die landläufige Meinung. Stimmt aber nicht – zumindest nicht bei den 104 Turnerinnen und Turnern der Altersklassen 8 bis 11, die am letzten Sonntag vor den Ferien in Saalfeld angetreten waren, um ihre Landesmeister zu küren. Die Mädchen und Jungen hatten sich zuvor in den regionalen Wettkämpfen qualifiziert.

Der ESV Lok Erfurt 1927 konnte acht Turnerinnen nach Saalfeld schicken. In der Altersklasse 10/11 dominierten drei der Lok-Mädchen das Geschehen in der Turnhalle: Charlotte „Charlie“ Linow legte zu Beginn mit ihrem klasse Sprung eine hohe Wertung vor. Marlene Richter (ihre drei Jahre ältere Namensvetterin turnt im Verein in der Altersklasse 14/15, über deren Landesmeisterschaft wir bereits berichteten) und Sophia Tralls zogen nach. Es bahnte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an: Nach drei Geräten lagen eine Turnerin aus Jena sowie Marlene und Charlie auf den ersten drei Rängen mit minimalen Abständen. Marlene punktete dabei mit der besten Barrenübung des Tages. Sophia war zu diesem Zeitpunkt noch Fünfte. „Spannender als der Tatort heute Abend!“, witzelten die Eltern auf den Zuschauerrängen. Schließlich ist Gerätturnen, nicht nur Körperbeherrschung, Kraft und Kondition, sondern immer auch Nervensache. Schon ein kleiner Wackler kostet Punkte, auch wenn im Training alles perfekt geklappt hat. Und es gehört ein Quäntchen Glück dazu: Riegeneinteilung und Reihenfolge der Geräte können eine Rolle spielen.

Für die anderen Lok-Turnerinnen war die Teilnahme ein Erfolg

Am Ende mussten die Lok-Turnerinnen zwar den ersten Platz der Jenaerin überlassen, die einen hauchdünnen Zehntelpunkt Vorsprung erturnte. Dank Marlene (Silber) und Charlie (Bronze) dominierten aber die Lok-Farben auf dem Podest. Und Sophia schaffte es, noch an einer Turnerin vorbeizuziehen und auf dem vierten Platz u landen. Alma Pätz zeigte am Sprung und Stufenbarren solide Leistungen, büßte danach aber Punkte ein und landete im Mittelfeld.

Bei Melia Jeske (AK 10/11) sowie Heidi Jeske, Ylvie Oswald und Elaria Joyce Sturz (AK 8/9) reichte es nicht für vordere Platzierungen. Bei Thüringens besten Turnerinnen dabei zu sein, ist dennoch ein Erfolg, auch sie haben ihre Urkunden stolz mit nach Hause genommen. Und sind zufrieden in die letzte Schulwoche vor den Ferien gestartet – bevor dann wirklich „die Luft raus“ war.