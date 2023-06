Sömmerdaer Barth erneut Doppel-Meister im Stand-Up-Paddling

Sömmerda. Das 14-jährige Talent des KC Sömmerda ist auf heimischer Strecke schneller als die besten deutschen Männer.

Julius Barth hat sich erneut als Naturtalent im Stand-Up-Paddling erwiesen. Wie im letzten Jahr in der Schülerklasse krönte sich der 14-Jährige vom Kanu-Club Sömmerda auch in der nächsthöheren Altersklasse der Jugend und Junioren zum zweifachen deutschen Meister. Diesmal auf heimischer Strecke, denn der KC Sömmerda richtete die nationalen Titelkämpfe in der Wassersport-Trenddisziplin erstmals selbst aus.

Unter den 54 Teilnehmern bestimmten die starken Tschechen, die außerhalb der Wertung starteten, das Niveau. Barth war bei seinen Siegen auf der Langstrecke und im Slalom sogar schneller als die deutschen Meister bei den Männern. Anfang Juli startet er gemeinsam mit Vereinskamerad Artur Mietsch bei der Nachwuchs-WM im Kanuslalom.