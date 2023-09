Sondershäuser Günther feiert Doppelsieg in Nordhausen

Nordhausen. Beim Citylauf in der Rolandstadt kann der Sondershäuser zwei Rennen für sich entscheiden. Organisatoren zählen 300 Teilnehmer und sind rundum zufrieden

Es war ein klein wenig wie früher. Waren es vor der Corona-Pandemie über 400 Teilnehmer, konnten Klemens Beck und Co. am vergangenen Sonntag zumindest knapp 300 Läuferinnen und Läufer beim diesjährigen Nordhäuser Citylauf begrüßen. Der Organisator des Nordhäuser SV, der den Lauf bereits zum 17. Mal veranstaltet, war rundum zufrieden – ob mit den sportlichen Leistungen oder dem Aufwand drumherum.

„Das war alles bestens. Vor allem was die Feuerwehren geleistet haben, muss mal erwähnt werden“, so Beck mit viel Lob an die Freiwilligen Wehren von Bielen, Steigerthal und Nordhausen-Mitte. Dass die Teilnehmerzahl von 400 nicht erreicht wurde, lässt Beck nicht nachdenklich zurück. „Das ist eben so. Mit der Zahl nun sind wir zufrieden. Ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass wir den Lauf nun Anfang September veranstalten und nicht wie vorher Ende des Monats. Aber wir freuen uns natürlich, wenn wir wieder die 400 erreichen“, so Beck weiter. Aber die Überlegung, es weiterhin Anfang des Monats durchzuführen, ist allgegenwärtig.

Bei den vier Rennen, von 1,1 bis 9,9 Kilometern, waren vor allem Teilnehmer aus dem Norden Thüringens, die somit ihren Heimvorteil nutzten und auch die Podestplätze dominierten. Von 24 möglichen Podestplätzen in den Gesamtwertungen erkämpfen sie sich starke 19 Stück an er Zahl.

Herausragend ist auch das Ergebnis der weiblichen Starter über drei Kilometer. Mit Lea Festa gewann eine zehnjährige Nordhäuserin vor der neunjährigen Freya Beykirch aus Worbis. Schnellster Mann über sechs Kilometer war der Sondershäuser Lukas Günther (22:06) vor den Nordhäusern Jens Peter (22:59) und Marco Nebelung (24:45 min).

Für den 18-Jährigen ist es ein Doppelsieg. Zuvor triumphierte er bereits im Drei-Kilometer-Rennen. Sein Trainer habe ihm gesagt, dass er beide Läufe bestreiten soll, verrät Lukas im Ziel. Es gebe keinen besseren Härtetest. Lenka Krist holte sich hier mit ihren erst 16 Jahren den Gesamtsieg mit einer Zeit von 28:33 Minuten.

Über die knapp zehn Kilometer ging nichts über Triathlet Thilo Kühne (Triathlonverein Nordhausen). Der 19-Jährige brauchte keine 32 Minuten für die Strecke und verwies damit Sebastian Hartmann (SC Hesserode) und Stephan Nuck (Ingolstadt). Christiane Wehling vom Kyffhäuser Berglaufverein war die schnellste Frau, sie brauchte 42:48 Minuten und hatte damit über zwei Minuten Vorsprung vor der zweitplatzierten Silvia Schäfer.