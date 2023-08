Sondershausen holt Schmücke-Cup in Oberheldrungen

Oberheldrungen. Knappe Spiele, tolle Ballwechsel: Das Tennisturnier in Oberheldrungen erfreut sich großer Beliebtheit.

Bereits zum 17. Mal wurde am vergangenen Samstag der Schmücke-Cup beim Tennisclub in Oberheldrungen ausgetragen. „Unser Turnier ist nach wie vor sehr beliebt und das nicht nur bei unseren Mitgliedern, sondern auch bei unseren Gästen aus befreundeten Vereinen“, sagte Dietmar Klube, der wie in jedem Jahr die Turnierleitung gemeinsam mit Katharina Altenhof übernahm.

„Bereits vor einem Vierteljahr kamen die ersten Anmeldungen, da waren die Ausschreibungen noch gar nicht raus“, ergänzte er freudig. Gespielt wurde sowohl im Mixed als auch bei den Herren-Doppeln in jeweils zwei Gruppen, die „Jeder gegen jeden“ spielten. Angereist waren dieses Jahr ausschließlich die Spieler aus dem befreundeten Verein aus Sondershausen – 15 an der Zahl. Bei 25 Spielern begann der Wettkampf bereits 9 Uhr, um den zeitlichen Rahmen einzuhalten. Die gewonnenen Partien waren in der Endabrechnung bei Gleichstand ausschlaggebend.

Also galt es nicht nur, einfach zu gewinnen, sondern auch so viele Spiele wie möglich einzufahren. Tolle Matches und heiß umkämpfte Bälle konnten die Zuschauer bei den Doppel- und Mixedspielen bestaunen. Mit viel Ehrgeiz, teilweise verbissen, wurde jeder Punkt erspielt. So kämpften am Ende Christin Leistner gemeinsam mit Partner Markus Deppe vom Gastgeber gegen die Sondershäuser Jule Sander mit Michael Kämmerer um den begehrten Pokal im Mixed. Nach spannungsgeladenen Ballwechseln und einem Quäntchen mehr Glück gewannen am Ende die Gäste. Den dritten Platz erkämpfte sich Ellen Wetzel, die eigentlich mit Partner Ralf Fiebig als Favoriten ins Rennen starteten, aber dieser verletzungsbedingt ausscheiden musste, und somit mit neuem Partner, Ruslan Dick, an den Start ging.

Im Herren-Doppel standen sich im Endspiel Dietmar Klube mit Ruslan Dick und die Sondershäuser Stefan Kluge/Adrian Tomaschek gegenüber. Einmal mehr ging es sehr knapp zu, so dass im Champions-Tie-Break die Gäste die Nase vorn hatten. Den dritten Platz erkämpften sich Stefan Böttcher und Kai Schimmel aus Sondershausen, die zuvor gegen Alexander Völkner und Achim Herbrich gewannen.

Der Schmücke- Cup ist ein jährliches Highlight beim TC Schmücke Oberheldrungen, das nicht nur Spielfreudige auf die Tennisanlage führt, sondern auch Sportinteressierte. Somit kein Wunder, dass die ersten Anmeldungen für die 18. Auflage schon da sind.