Späterer Anpfiff und Nachsitzen bei Wacker Nordhausens B-Junioren

Meiningen. Fußball-Thüringenpokal: B-Jugend von Wacker Nordhausen besiegt Herpfer SV 2:1 nach Verlängerung

Eine Runde weiter. Die B-Junioren von Wacker Nordhausen mussten im Fußball-Landespokal nach Meiningen reisen. Gegner im Achtelfinale war die SG Herpfer SV 07. Die Entscheidung zu Gunsten der Nordhäuser U17 sollte erst in der Verlängerung fallen. Wacker siegte schließlich 2:1. Das Spiel begann kurios, genauer gesagt begann es erst einmal nicht. Beide Mannschaften standen pünktlich 10.30 Uhr zum Einlaufen bereit, allerdings fehlte der Schiedsrichter, welcher keine Ansetzung erhalten hatte und erst angerufen werden musste. Also alle noch mal rein, neue Ansprache, zweite Erwärmung. Das Spiel begann schließlich mit 40 Minuten Verzögerung.

Die Nordhäuser Jungs kamen auf einem sehr schlechten Untergrund nur schwer in die Partie – und so lagen sie folgerichtig früh mit 0:1 zurück. Doch ab Mitte der ersten Halbzeit übernahmen die Gäste die Spielkontrolle ohne wirklich Durchschlagskraft zu entwickeln.

So musste in der 63. Minute ein Foulelfmeter her, um auszugleichen. Till Großer verwandelte. „Da wir es verpassten haben, das Spiel in der regulären Zeit zu entscheiden, musste die Verlängerung her. Hier bewiesen wir den längeren Atem“, sagte Trainer Lars Stolberg. In dieser erzielte Lukas Iker durch einen direkt verwandelten Freistoß dann den Siegtreffer. „Spielerisch war da nicht viel möglich, dafür war es kämpferisch eine tolle Mannschaftsleistung und am Ende geht der Sieg auch in Ordnung. Nun freuen wir uns hoffentlich auf ein Heimspiel im Viertelfinale des Thüringenpokals“, sagte Stolberg.