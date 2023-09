Spannung bis zum Schluss in Nordhausen

Das Humboldt-Gymnasium aus Nordhausen (in Gelb) gewann in der WK 2 und zeigte wie alle anderen Teams sehr anschaulichen Fußball.

Nordhausen. Erfolgreiches „Jugend trainiert für Olympia“-Kreisfinale im Fußball in Nordhausen. In der WK 3 ging es vor allem im Halbfinale sehr knapp zu…

Viel Trubel, hart umkämpfte Spiele, viel Spannung und glückliche Sieger. Das „Jugend trainiert für Olympia“ (JTFO) Kreisfinale im Fußball bot mitreißende Wettbewerbe in den Altersklassen WK 2 und WK 3 der Jungen. Insgesamt kämpften vier Teams in der WK 2 und fünf Teams in der WK 3 um den Turniersieg. In der WK 2 setzte sich im Nordhäuser Albert-Kuntz-Sportpark das Humboldt Gymnasium Nordhausen erfolgreich durch und sicherte sich den Titel des Kreissiegers. Die Spieler zeigten beeindruckende Spielzüge und hatten sich den ersten Platz verdient.

„Dieses Turnier hat erneut gezeigt, wie der Fußball junge Talente fördert und ihre Leidenschaft für den Fußball entfacht. Die Spieler haben beeindruckende Teamarbeit, Fairness und sportlichen Ehrgeiz gezeigt. Allen teilnehmenden Schulen danken wir für ihre Teilnahme und ihren sportlichen Einsatz“, kommentierte Christoph Keil, Fachberater Sport für schulsportliche Wettbewerbe.

Auch mal einen kräftigen Schluck nehmen mussten die Jungs vom Schiller-Gymnasium aus Bleicherode. Foto: Christoph Keil

Die Kreissieger haben sich somit für die Schulamtsfinals am 7. Mai 2024 in Oldisleben in den Altersklassen WK II und WK III qualifiziert, wo sie die Möglichkeit haben, sich auf noch höherer Ebene zu beweisen. In der WK 3 waren die Begegnungen ebenso packend und von großem sportlichem Engagement geprägt. Auch hier zeigten die Fußballtalente ihre Fähigkeiten und kämpften leidenschaftlich um den Sieg. Das JTFO-Turnier zeigte einmal mehr, wie wichtig der Schulsport für die Entwicklung junger Athleten ist und wie viel Potenzial in den einzelnen Schulen steckt. „Wir sind gespannt auf die Schulamtsfinals im Mai 2024 und drücken dem Humboldt-Gymnasium Nordhausen die Daumen auf dem Weg zu weiteren Erfolgen“, so Keil.

Mit der WK 3 ging es am Donnerstag weiter. Hier waren ebenfalls spannende Duelle angesagt. Das Schiller-Gymnasium Bleicherode setzte sich im Finale gegen die Regelschule Förstemann am Ende glatt mit 4:0 durch. Aber im Halbfinale zuvor waren starke Nerven gefragt. Denn erst im Elfmeterschießen gewann das Schiller-Gymnasium 3:1 gegen die Regelschule Bleicherode. Auch das andere Halbfinale musste vom Punkt entschieden werden. Die Förstemannschule gewann 4:3. Bleicherode sicherte sich schließlich Bronze durch einen knappen 2:1-Erfolg.