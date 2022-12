Spendenaktion nach Spielausfall in Sondershausen

Sondershausen. Eintracht Sondershausen sammelt am gezwungen freien Wochenende für die Tafel...

Trotz der Absage des Fußballspiels von Eintracht Sondershausen gegen Struth war auf dem Göldner am Samstag was los. Denn der Verein veranstaltete eine Sammelaktion für die Sondershäuser Tafel. Neben klassischen Konserven wurden Spielwaren, Drogerieartikel und Süßigkeiten gesammelt, sodass ein kompletter Kleinbus vollgeladen werden konnte. Für die Spender gab es Glühwein und Fettbemmen als Dankeschön. Martin Hohl, Lukas Stark und Robert Schwerdtfeger übergaben die Spenden der FAU Sondershausen im Namen des Vereins. Dies war nicht die letzte Aktion in dieser Form, denn die Tafel ist dauerhaft auf Spenden angewiesen.