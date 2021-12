Spielvereinigung Geratal will Situation mit Vorsicht meistern

Geraberg. Der Fußball-Thüringenligist trainiert einmal wöchentlich unter der 2G-plus-Regelung.

In einigen Vereinen herrscht Skepsis, was einen geregelten Pflichtspielbetrieb mit Nachholspielen, Punkt- und Pokalspielen vor Ostern 2022 anbetrifft. Das wäre zu spät, um endlich wieder ein Spieljahr sportlich abschließen zu können.

Doch noch ist unklar, welche pandemischen Auswirkungen die vierte Corona-Welle haben wird. Die aktuellen Verordnungen des Freistaates Thüringen erlauben zumindest derzeit den Trainingsbetrieb unter 2G-Regeln. So wird vielerorts zweimal, anderswo zumindest einmal wöchentlich weiter trainiert, in Martinroda und Arnstadt genauso, wie in Ilmenau oder bei der SpVgg. Geratal. „Wir trainieren unter 2G plus. Die Spieler, die nicht am Training teilnehmen dürfen, bekommen individuelle Laufaufgaben. Ansonsten versuchen wir mit Intensität den körperlichen Fitness-Zustand vor der planmäßigen Winterpause ein bisschen zu konservieren“, so Robin Keiner, der Gerataler Thüringenliga-Trainer.

Voraussichtlich Mitte Januar soll das Training wieder aufgenommen werden, nach Möglichkeit drinnen wie draußen. Besonders, um bei Wiederstart gewappnet zu sein. Hauptziel bleibt es, schnell von der Abstiegszone weit weg zu kommen. Keiner: „Auch weil keiner weiß, wie viele Mannschaften wirklich absteigen müssen.“

Mit der gekappten Hinrunde ist der Gerataler Trainer nicht wirklich zufrieden. „Vielleicht wollten wir am Anfang zu viele Schrauben gleichzeitig drehen. Wir haben einige junge Spieler in die Mannschaft integriert, die nicht nur eine Spielklasse überspringen mussten. Das hat bei einigen doch länger gedauert als gedacht“, so Robin Keiner, der aber zunehmend mit seinem Trainerkollegen Hannes Wollenschläger Steigerungen registrieren durfte, die sich gegen Sondershausen (1:0), bei Erfurt-Nord (1:1) und Teistungen/Berlingerode (4:0) in der Thüringenliga und besonders im Landespokal mit dem 4:2 über Oberligist SV 09 Arnstadt und dem 4:3-Sieg über Bad Langensalza ausdrückten. „Die Saisonpause jetzt kam uns da gar nicht entgegen.“

Die Priorität liegt weiter auf der Meisterschaft und dem Klassenerhalt. „Ein paar Siege mehr in der Thüringenliga wären da wichtiger gewesen, als das große Los im Landespokal“, so Keiner, der dennoch auf Rot-Weiß hofft. „Wichtig wäre, dass solch ein Spiel vor möglichst vielen Zuschauern stattfinden kann und nicht zu sehr vom Alltag in der Thüringenliga ablenkt.“

Auch der Vorstand hat sich Gedanken gemacht, wie die derzeitige Situation zu meistern ist. Ex-Spieler Stefan Bärwinkel, schilderte als niedergelassener Arzt die prekäre Situation aus eigenem Erleben. Er mahnte eindringlich, die aktuellen Regeln in Bezug auf das fortgeführte Training nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Fast alle Spieler sind zwar geimpft. Da sie jedoch in Umkleiden und Duschen Innenräume benutzen, wurde eine zusätzliche Test eingeführt.