Sportabzeichentag in Nordhausen: „Wir sind sehr stolz, den Zuschlag bekommen zu haben“

Nordhausen. Im Interview spricht Patrick Börsch vom Kreissportbund über die Herausforderung Sportabzeichen, prominente Gäste und eine besondere Wette…

Am kommenden Mittwoch ist sportlich richtig was los in Nordhausen. Der Sportabzeichentag macht Halt in der Rolandstadt.

Für dieses Event mobilisiert der Kreissportbund Nordhausen (KSB) zusammen mit seinen Partnern 80 Helfer und 25 Sportabzeichen-Prüfer. Auch Prüfer aus anderen Landkreisen unterstützen das Organisationsteam, um die Aufgabe zu stemmen. Am Nachmittag können sportinteressierte Bürger, Unternehmen und Vereine den „Fitnessorden“ ablegen.

Mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler haben sich bereits für den Vormittag angemeldet. Um das obligatorische Schwimmen auch über die Veranstaltung hinaus abzulegen, wurde im Badehaus ein Personenlift eingebaut. Der Präsident der Hochschule Nordhausen wettet: Schaffen es die Hochschulmitglieder, 300 Sportabzeichen abzulegen, färbt er seine Haare platinblond.

Wir sprachen mit Patrick Börsch, dem Geschäftsführer des KSB, über diesen besonderen Tag, wie man es geschafft hat, ihn nach Nordhausen zu holen und wer zudem zu Besuch sein wird.

Patrick Börsch ist Geschäftsführer und Vereinsberater des Kreissportbundes Nordhausen. Foto: Christoph Keil

Wie hat es Nordhausen geschafft, dieses Event zu bekommen?

Die Bewerbung lief über den Landessportbund und den Deutschen olympischen Sportbund. Nur acht Standorte in Deutschland haben diese Ehre. Wir sind stolz, den Zuschlag bekommen zu haben für dieses sportliche Highlight in Thüringen. Ich denke, es ist auch ein Mehrwert für die ganze Region.

Was muss man tun, um das Sportabzeichen zu bekommen?

Jeweils eine Disziplin in den Bereichen Koordination, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer muss absolviert werden: beispielsweise der 800-m-Lauf, ein 100-m-Sprint, Weitsprung oder auch Seilspringen. Es ist vom Alter abhängig, was man in den jeweiligen Bereichen machen kann oder muss. Es ist schon anspruchsvoll, selbst für das Bronzeabzeichen. Am Mittwoch erhalten alle ein Teilnahmezertifikat. Ich müsste bei meinem aktuellen Fitnesszustand für Bronze wirklich kämpfen.

Wie viele Sportlerinnen und Sportler werden erwartet?

Wir hoffen auf etwa 1500 Teilnehmer über den Tag verteilt. Allein 1100 Schüler werden am Vormittag erwartet. Das ist eine starke Zahl. Wir freuen uns auf Frank Busemann, Aline Rotter-Focken und Thomas Röhler. Das sind schon bekannte Namen, die wir begrüßen dürfen. Auch da hat sich der ein oder andere Autogrammjäger schon bei uns gemeldet. Die Hochschule ist dabei. Hier gibt es eine tolle Wette. Ich bin gespannt.

Ist dies eine der größten sportlichen Aktionen im Landkreis?

Nicht nur im Landkreis. Das ist der Stopp für Thüringen. Wir haben Anrufe und Anmeldungen aus dem ganzen Freistaat und über die Landesgrenzen hinaus. Wir sind als Kreissportbund unheimlich stolz, es geschafft zu haben, dieses Event nach Nordhausen bekommen zu haben.

Inwieweit sind die Vorbereitungen abgeschlossen?

Wir sind sehr gut im Zeitplan, auch was die Aufgaben betrifft. Aber Aufgaben gibt es genug. Es ist schon Wahnsinn, an was man alles denken und was man so planen muss. Ganz besonders möchte ich den ehrenamtlichen Helfern und Prüfern jetzt schon danke sagen, die am Mittwoch einspringen und bei den unterschiedlichsten Aufgaben dazu beitragen werden, dass es eine sicherlich wunderschöne Veranstaltung wird. Deshalb ein riesen Dank auch an Jörg Druselmann vom Schulamt, der die Koordination der Busse übernommen hat. Ein Dank geht auch an die Stadtverwaltung und an das Landratsamt.

Haben Sie das Sportabzeichen?

Ich habe es mal als Kind gemacht. Lange her. Am Mittwoch werde ich es nicht schaffen, aber ich verspreche, in diesem Sommer das Abzeichen wenigstens in Bronze abzulegen. Das Gute in meinem Alter ist: Die geforderten Leistungen werden großzügiger. Trotzdem macht man das nicht einfach im Vorbeigehen.

Ablaufplan des Sportabzeichtages in Nordhausen

9 Uhr: Eröffnung

ab 9.15 Uhr: Sportabzeichen-Abnahme der Schulen

11 Uhr: Autogrammstunde mit den früheren Sportstars Frank Busemann, Aline Rotter-Focken und Speerwerfer Thomas Röhler

11.30 Uhr: Promiwettkampf auch mit den Sportbotschaftern

13 Uhr: Minisportabzeichen der Kindergärten

Ab 14 Uhr: Einlösen der Wette der Hochschule

14 bis 18 Uhr: kostenfreie Sportabzeichen-Abnahme

16 bis 18 Uhr: Firmenwettbewerb

18.30 Uhr: Schools-Out-Party