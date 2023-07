Sprunggewaltig zu den Medaillen bei der Landesmeisterschaft der Springreiter

Josephine Förster vom RV Ringhofen verpasste am Freitag Platz drei in der Klases A** nur knapp.

Bad Liebenstein. Beim Championat in Bad Liebenstein-Sorga gewinnt Diana Gräf aus Mühlberg in der Klasse L.

Drei Tage stand die Reitsprung-Anlage in Bad Liebenstein-Sorga ganz im Interesse der Pferdesportliebhaber, wurden hier doch die Landesmeisterschaften im Springreiten ausgetragen. An dieser nahmen mit Reitern und Reiterinnen aus Mühlberg, Friedrichroda und Grabsleben auch Sportler aus dem Landkreis teil, die sich harter Konkurrenz erwehren mussten.

Josephine Förster vom RV Ringhofen eröffnete am Freitag auf Pferd Giovanni 209 in der Klasse A** mit einem guten 4. Platz und blieb in der Wertnote nur knapp hinter der Drittplatzierten. Hellen Köhler vom Turnierstall Grabsleben musste sich in der Klasse L auf Henkel’s Countess ebenfalls mit Rang vier zufrieden geben und holte mit Ekina Kara zudem Rang sechs.

Am Tag darauf gelang auf Henkel’s Countess in der Klasse M* dann mit Rang drei der ersehnte Sprung auf das Podest. Ralf Spörke (RSG Th. Burgenland Mühlberg) schaffte mit Ataman DS in der gleichen Kategorie gar Platz zwei und durfte so ebenso jubeln wie Victoria Hey (RV Friedrichroda), der der Silberplatz mit Adelie 3 in der Ponystilspringprüfung Klasse A* glückte. Diana Gräf aus Mühlberg wusste mit Bronze (Dolly 481/Kl. L) ebenfalls zu gefallen. Der Sonntag sah Köhler dann erneut auf Rang drei (Kl. M*)., Gräf siegte in der Kl. L.