Straßenfußball bekommt neue Bedeutung

Arnstadt. Trainingsdialog und Schulung am DFB-Stützpunkt in der Arnstädter Jahnsporthalle mit enttäuschender Beteiligung

Die DFB-Infoabende sind seit 2002 ein fester Bestandteil des Talentförderprogramms des DFB in den Thüringer Stützpunkten. Seit diesem Jahr wurde mit dem Trainingsdialog eine neue Form der Schulungen für die Vereinstrainer gefunden. Alle Vereine aus dem Ilm-Kreis erhielten eine Einladung.

„Enttäuschend war deshalb, dass diesem zweiten DFB-Trainingsdialog am Mittwoch in der Arnstädter Jahnsporthalle leider nur zwei Trainerinnen und sieben Trainer aus Ilmenau, Martinroda, Königsee Gräfenroda und Geratal gefolgt sind“, sagte Horst Grohmann, einer der drei Stützpunkttrainer. Der Trainingsplan wurde dennoch anspruchsvoll und mit viel Spaß durchgeführt. Unterteilt in vier Blocks, wurden so ein Spielemix, motivierendes Event, Aktion pur und Wettbewerb pur trainiert.

Grohmann berichtet: „Aus jedem Block wurden unter der Leitung der Stützpunkttrainer Andreas Carl und Hannes Köditz zwei Übungen mit den 13 Talenten demonstriert, während Jens Koch und ich den Dialog mit den Vereinstrainern und interessierten Gästen führten.“

Der Straßenfußball früherer Zeiten erhält im Verein von heute eine neue Bedeutung. Das relativ einfache Rezept: Im Fußballtraining zentrale Qualitätsmerkmale und Bolzplatzprinzipien aufgreifen und in die Trainingsplanung und -praxis einzubringen.

„Auf diese Weise ist ein kindgerechtes Training mit vielen Spielererlebnissen und Lernchancen sichergestellt“, sagte Grohmann. Sachlich und fachlich wurden aufkommenden Fragen diskutiert. So auch, ob Kinder wie früher auf den Bolzplatz spielen, dribbeln lernen und Tore schießen sollten. „Auch wenn sie den Ball verlieren, wenn sie ein Spiel verlieren – das ist doch nicht so schlimm. Sie müssen hinterher gut sein, aber im Kindesalter müssen sie einfach lernen und spielen“, erklärt Grohmann.

Das Wissen rund um das Spiel, Training, Coaching, die Ausbildungswege für Talente, Leistungssteigerung differenziert sich stetig aus. Fast täglich kommen neue Impulse, Ideen und Informationen hinzu. Einerseits werden pädagogische und psychologische Qualitäten immer wichtiger, andererseits müssen die Trainer kompetent und kreativ das leistungssportliche Umfeld rund um die Mannschaft auch aktiv mitgestalten.

Hilfreich sind dabei diese die Trainingsdialoge. Nach 90 Minuten kam von den Vereinstrainern ein positives Feedback. Nur mehr Teilnehmer wünschen sich die Verantwortlichen am DFB-Stützpunkt Arnstadt-Ilmenau bei der dritten Auflage im Mai dann schon.