Straßenpremiere bei „Campus Pedal“ in Ilmenau

Ein Straßenradrennen wie zuletzt bei der Deutschland Tour 2021 oder 2006 mit der Zielankunft bei der Internationalen Thüringenrundfahrt, als in Ilmenau Will Walker (links) Rabo-Teamkollege Dimitriy Kozontchuk (rechts) zum Sieg ziehen lassen musste, wird es am 20. August am Uni-Campus geben.