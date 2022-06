Tag der Abschiede bei der SG Siebleben

Siebleben. Mehrere Spieler und Mannschaftsleiter Damm sagen Tschüss. Es gibt aber auch schon Zugänge für das Abenteuer Landesklasse.

Noch bevor der erste Pfiff ertönte, hieß es Abschiednehmen bei der SG Siebleben. Mit Giuseppe Lodato, Markus Maulud, Stephan Wapenhensch, Julian Schlegel, Alexander König, Kevin Pfeifer, Kay Bezold und Stefan Rudolph wurden gleich mehrere Spieler offiziell verabschiedet. Lodato wechselt nach Luisenthal, der Rest in die Zweite oder die Alten Herren. Die Zeit eines kleinen Generationswechsels umgibt die Randgothaer, die danach auch Mannschaftsleiter Bernd Damm verabschiedeten.

14 Jahre füllte er diese Aufgabe mit Leidenschaft aus, sah Auf-, aber auch Abstiege. Bis auf wenige Ausnahmen blieb er bei den Spielen immer derjenige, der mit aller Ruhe das Geschehen verfolgte und fleißig Notizen schrieb. „Ja, das ist schon sehr emotional. Ich habe mit acht Trainern zusammengearbeitet – vom ehemaligen DDR-Nationalspieler bis zu ehemaligen Spielern der Mannschaft. Die lange Zeit ist eine Erfahrung, die prägt. Außer Corona möchte ich aber nichts an ihr missen“, sinnierte Damm nach dem Abpfiff, während sich die Jungs und Trainer Kendy Burckhardt von den Fans feiern ließen.

Burckhardt ist einer dieser Leute, die früher selbst für die Siebleber spielten. Nun bekleidet er das Traineramt und führte die Mannschaft zur angestrebten Meisterschaft in der Kreisoberliga samt dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesklasse. „Eine schöne Liga mit tollen Gegnern“, befand Damm, während Burckhardt in einer Saison, in der auch nicht alles glatt lief, dennoch zumeist positive Ansatzpunkte fand.

„Wir haben alles gezogen, was wir mussten, und kein Spiel mehr hergeschenkt. Wir wollten von vornherein hoch und haben das auch offen kommuniziert. Dadurch haben wir uns aber den Druck auch teilweise selber gemacht. Gerade die jüngeren Spieler haben dann Fehler gemacht, die aber von den erfahrenen ausgeglichen wurde. Wir haben uns gegen Ende wieder reingekämpft und uns das erarbeitet“, lobte er.

Neben den vielen Abgängen gibt es bereits Zuwachs. Marcel Votava und Andreas Jewtschuk kommen vom Stadtrivalen Westring Gotha, zudem ist man in engen Kontakten mit Ex-Wackeraner Christian Hatzky, der sich in Geratal abgemeldet hat. „Es wäre schön, wenn er käme, weil er der Spieler ist, den wir mit seiner Erfahrung noch brauchen“, sagt der Trainer. Zudem könnte im Winter Christoph Körber (jetzt Kahla), Bruder von Marlon, wieder zurückkommen.

Bis zum Trainingsauftakt am 19. Juli ist aber auch in Siebleben Pause. Ganz ohne Fußball geht es aber nicht. So sind nächstes Wochenende ein paar Spieler und der Trainer beim Turnier von Lok Gotha dabei.