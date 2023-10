Teams des MTV Erfurt doppelt auf dem Podest

Bad Blankenburg. Erfurter überzeugen beim Thüringer Turn-Talente-Pokal in Bad Blankenburg im Team und im Einzel.

Als ein starkes Team präsentierten sich die jüngsten Gerätturner des MTV Erfurt beim Thüringer Turn-Talente-Pokal in Bad Blankenburg. Schon beim Aufwärmen hochkonzentriert, sicherten sich die beiden MTV-Teams, zu denen unter anderem Marlon Timmermann, Leano Stephani und Benjamin Klapper zählten, Platz zwei und drei in der Mannschaftswertung. Der Sieg ging an die Mannschaft des SV Halle. Benjamin Klapper wurde zudem in der Einzelwertung ebenfalls Zweiter. Bei dem wichtigen Nachwuchswettkampf starteten knapp 70 Turner aus fünf Bundesländer.